Ook trainer erkent nu: miljoenentransfer naar Feyenoord heel dichtbij

6 augustus 2023

De komst van Luka Ivanusec naar Feyenoord lijkt een kwestie van tijd. Ook Igor Biscan, trainer van Dinamo Zagreb, erkent nu dat zijn sterspeler dicht bij een transfer is. In gesprek met het Kroatische Germanijak zegt Biscan Ivanusec 'erg te gaan missen'. De 24-jarige linksbuiten gaat Dinamo Zagreb waarschijnlijk zo'n 8,5 miljoen euro opleveren.

Feyenoord wordt al bijna een maand gelinkt aan Ivanusec. De Kroaat moet Oussama Idrissi opvolgen, die na zijn huurperiode weer terugkeerde naar eigenlijke werkgever Sevilla. Volgens De Telegraaf is Feyenoord al akkoord met Dinamo Zagreb over een transfersom van 8,5 miljoen euro. De Kroatische landskampioen wil Ivanusec echter eerst nog gebruiken in de voorronde van de Champions League (De laatste wedstrijd daarvan, mocht Dinamo doorstoten, vindt uiterlijk plaats op 30 augustus).

Ook Biscan geeft nu toe: een transfer is aanstaande. Dat vertelde hij na het 0-0 gelijkspel in de competitie tegen HNK Gorica. "We zijn erg afhankelijk van Ivanusec", zei Biscan over zijn pupil. "We zullen hem erg gaan missen wanneer hij een transfer maakt." Ivanusec begon trouwens niet in de basis: hij mocht in de 59ste minuut invallen. Ook in de return tegen FC Astana in de tweede Champions League-voorronde was de rechtspoot al invaller. In het heenduel was hij nog goed voor een hattrick.

Naast Ivanusec dreigt Dinamo Zagreb nóg een sterkhouder kwijt te raken. Ajax nadert namelijk een akkoord over Josip Sutalo. De Kroaten mikken op een transfersom van tussen de 25 en 30 miljoen euro voor de 23-jarige centrumverdediger. Ze verwezen een bod van 19 miljoen euro exclusief bonussen al naar de prullenbak.