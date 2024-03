Kenneth Perez: ‘Volgend jaar is hij de beste linksbuiten van Feyenoord’

Kenneth Perez ziet muziek in de ontwikkeling van Luka Ivanusec. De analist vindt Ivanusec stukje bij beetje beter worden in zijn defensieve taken, en voorspelt dat hij volgend seizoen niet meer ter discussie staat in De Kuip. "Volgend jaar is hij de beste linksbuiten van Feyenoord", aldus Perez bij Dit was het Weekend.

Na zijn reservebeurt tegen PSV (2-2) mocht Ivanusec zondag weer vanaf het begin meedoen. Met de 25-jarige Kroaat op linksbuiten won Feyenoord eenvoudig van het bezoekende Heracles Almelo (3-0).

Ivanusec' optreden kon Perez wel bekoren. "Ik vond hem wel goed", zegt de Deen na afloop. "Ik zie heel veel potentie in hem, alleen de trainer is van mening dat hij te weinig verdedigend werk doet."

Daarmee verwijst Perez onder meer naar uitspraken van Slot uit januari. De Feyenoord-trainer stipte toen 'het spel zonder bal, het drukzetten, het echte aanlopen, het arriveren in de duels en de dynamiek in zijn spel' als verbeterpunten voor Ivanusec aan.

Met name defensief ziet Perez de zomeraanwinst stappen maken. "Hij heeft nog niet helemaal geleerd hoe hij moet drukzetten, maar je ziet in elk geval dat hij stinkend zijn best doet in doen wat de trainer vraagt. Dat gaat wel komen, en dan is hij volgend seizoen de beste linksbuiten van Feyenoord."

Wel denkt Perez dat Ivanusec tegen Heracles geholpen werd door Quilindschy Hartman. "Ivanusec heeft niet de absolute snelheid, dus wat heeft hij nodig? Een back die hem ontzettend helpt met zijn loopacties. Hij heeft hulp nodig, hij kan niet effe twee man voorbij." Volgens Perez moet Ivanusec het vooral van zijn overzicht en ruimtelijk inzicht hebben.

Ivanusec' seizoen verloopt tot dusver met vallen en opstaan. De linksbuiten schommelt tussen bank en basis, en produceerde tot dusver één goal en vijf assists in 26 officiële optredens voor Feyenoord. Igor Paixão is zijn voornaamste concurrent, terwijl ook Antoni Milambo en Leo Sauer in de luwte hopen op speelminuten. Feyenoord betaalde afgelopen zomer zo'n 7,8 miljoen euro voor Ivanusec.

