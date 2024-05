Ongekende tirade kost Allegri de kop: Juventus ontslaat trainer op staande voet

Juventus heeft trainer Massimiliano Allegri met onmiddellijk effect ontslagen, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. Eerder deze week werd al bekend dat de wegen van Juventus en Allegri hoe dan ook na dit seizoen zouden scheiden, maar na een intern overleg is besloten per direct een punt achter de samenwerking te zetten. Het ontslag is een direct gevolg van de misdragingen van Allegri jegens de arbitrage tijdens de Coppa Italia-finale deze week, die met 0-1 werd gewonnen van Atalanta.

Juventus kent een bijzonder teleurstellend seizoen. De titel was slechts kortstondig een realistische doom voor i Bianconeri, die in de Serie A weinig potten wisten te breken. Wel is de club uit Turijn, die vierde staat, al verzekerd van Champions League-deelname komend seizoen.

Afgelopen dinsdag wist Juventus zijn seizoen te redden, door in de finale van de Coppa Italia af te rekenen met Atalanta. Het gedrag van Allegri vlak voor het laatste fluitsignaal viel daarbij bijzonder op. De oefenmeester ging compleet door het dak richting de arbitrage, kreeg een directe rode kaart en smeet vervolgens zijn jasje en das hard op de grond.

Het onmiddellijke ontslag is een direct gevolg van de misdragingen van Allegri, zo valt te lezen op de clubwebsite van Juventus. “Het ontslag volgt op bepaalde gedragingen die de club onverenigbaar achtte met de waarden van Juventus en met het gedrag dat degenen die de club vertegenwoordigen moeten aannemen”, aldus de Italiaans recordkampioen.

Er was dit seizoen met name veel kritiek op Allegri, die in mei 2021 werd aangesteld als hoofdtrainer, vanwege het bij vlagen slechte en ongeïnspireerde spel van zijn team. Tussen 2014 en 2019 stond de 56-jarige oefenmeester ook al langs de zijlijn in het Allianz Stadium.

Juventus presteerde vaak ondermaats en leek in niets meer op de zo dominante ploeg, die in het vorige decennium de Serie A domineerde. Zo wist de ploeg afgelopen weekend in blessuretijd een punt te redden tegen hekkensluiter Salernitana. De tweede periode van Allegri bij Juventus werd ook gekenmerkt door bestuurlijke schandalen en financiële wanorde.

Wie de opvolger van Allegri zal worden, is nog niet geheel duidelijk. Door verschillende media wordt gemeld dat Thiago Motta, de huidige trainer van succesploeg Bologna, de absolute topkandidaat is in Turijn. Voorlopig neemt Paolo Montero, trainer van Juventus Onder 19, de honneurs waar als interim coach.

