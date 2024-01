Krabbendam overtuigd: ‘Kan niet anders dan dat hij gaat spelen bij Feyenoord’

Martijn Krabbendam is diep onder de indruk van Feyenoord-talent Leo Sauer. De journalist van Voetbal International was afgelopen week in Marbella voor het trainingskamp van de regerend landskampioen, waar de achttienjarige Slowaak zich behoorlijk liet zien. Krabbendam denkt zelfs dat miljoenenaankoop Luka Ivanusec zich zorgen moet maken over zijn basisplek.

Sauer maakt bij Feyenoord een stormachtige ontwikkeling door, ziet ook Krabbendam. In de Dick Voormekaar Podcast van VI komt het toptalent ter sprake. “Weet je wie echt goed is? Die Sauer! Dat zei ik vorige keer ook al, maar het kan niet anders dan dat die gozer gaat spelen.”

Sauer in actie tijdens het trainingskamp van Feyenoord.

Krabbendam is minder lovend over Ivanusec. “Hij had een moeizaam trainingskamp. Je ziet wel dat hij goed is in de kleine ruimtes, maar…” Schrijver Michel van Egmond haakt in. “Gek is dat zeg. Die jongen begon toch zo goed?” Krabbendam heeft een verklaring. “Hij is geblesseerd geraakt en daarna even zichzelf niet geweest en de trein dendert dan door”, doelt de journalist op Sauer. “Ivanusec moet nu echt aanhaken.”

Het valt Krabbendam op dat Ivanusec onwennig overkomt. “Hij is tot dusver ongelukkig en kijkt een beetje om zich heen. Die heeft echt nog wel een tijdje nodig.” De pas net achttienjarige Sauer komt zelfverzekerder over dan zijn 25-jarige teamgenoot, concludeert Krabbendam. “Hij is onverstoorbaar, dat zie je ook wanneer hij een tikkie krijgt. Hij was echt heel goed, die Sauer. Het is een mooie speler ook.”

Sauer speelde tot dusver pas 197 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, verdeeld over negen officiële optredens. Daarin was de in Bratislava geboren vleugelspits goed voor één doelpunt en twee assists. Sauer ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2026 vast en is volgens Transfermarkt al 5 miljoen euro waard.

Ivanusec werd afgelopen zomer vol verwachting naar De Kuip gehaald. Na een lange transfersoap nam Feyenoord de achttienvoudig international van Kroatië voor zo’n 8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Transfermarkt schat zijn marktwaarde iets hoger in: 12 miljoen euro.

De rechtsbenige Kroaat noteerde tot dusver dezelfde statistieken als Sauer, maar kreeg veel vaker de kans van trainer Arne Slot. Ivanusec stond in totaal 739 minuten op het veld namens Feyenoord, verdeeld over vijftien optredens.

