Arne Slot belde op Deadline Day met speler: ‘Hij kwam opgelucht over’

Arne Slot belde donderdagavond, op Deadline Day, met Feyenoord-talent Leo Sauer. De achttienjarige Slowaak kreeg van zijn oefenmeester te horen dat hij het seizoen afmaakt in De Kuip. Verder onthulde Slot op de persconferentie van vrijdag dat hij een uitgebreid gesprek heeft gehad met miljoenenaankoop Luka Ivanusec, over wat er beter moet aan zijn spel.

Slot sprak met Sauer over zijn kans op meer speeltijd in Rotterdam-Zuid. “Die is groter geworden, omdat een buitenspeler is vertrokken”, doelt de succescoach op Javairô Dilrosun. De 25-jarige Amsterdammer werd op Deadline Day verkocht aan het Mexicaanse Club América.

“Ik heb Sauer gisteravond (donderdagavond, red.) nog even gebeld”, onthulde Slot. “Omdat hij in de laatste uren niet meer hoefde te denken dat hij elders zou gaan spelen en bij ons kon blijven. Hij kwam opgelucht over en ik heb vandaag ook weer gezien waarom ik het zo ongelooflijk naar mijn zin heb bij deze club, omdat ik een geweldig elftal heb dat elke dag kei- en keihard werkt.”

Het leek er even op dat Sauer op huurbasis naar Excelsior zou vertrekken, maar uiteindelijk weigerde Feyenoord daaraan mee te werken. De Kralingers maken het seizoen af met Couhaib Driouech, daar de Marokkaanse jeugdinternational op Deadline Day niet naar Feyenoord of PSV verkaste.

Sauer speelde tot dusver 224 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, verdeeld over 10 optredens. In de stadsderby tegen Sparta (2-2) maakte de rechtspoot zijn eerste doelpunt in dienst van de Stadionclub. Daarnaast gaf hij twee assists.

Luca Ivanusec

Sauer is niet de enige linksbuiten van Feyenoord met wie Slot de afgelopen dagen sprak. De trainer kwam zes minuten te laat op de persconferentie van vrijdagmiddag, omdat hij een uitgebreid gesprek met Ivanusec had. De Kroaat is een van de spelers waarvan de technische staf de komende tijd meer verlangt.

“Ik heb hem aangetoond wat er beter moet”, aldus Slot, die niet veel kwijt wilde aan de aanwezige journalisten. “Volgens mij heb ik al vaker gezegd wat er anders moet, maar ik denk niet dat het in zijn belang is om elke keer te vertellen wat er beter moet. Dat gaat hem ook niet helpen.”

Slot is lovend over de mentaliteit van Ivanusec. “Het mooie aan hem is, en dat vind ik echt bijzonder, is dat hij keihard aan de slag gaat met datgene wat hij moet verbeteren. Hij spreekt ook nadrukkelijk uit dat hetgeen wat wij van hem eisen nogal verschilt van wat er in het verleden van hem werd gevraagd.”

Volgens Slot erkent Ivanusec dat het beter kan. “Hij geeft zelf ook aan dat zonder bal veel arbeid leveren en dan ook nog energie hebben om aan de bal het verschil te maken, iets is waar hij hard aan moet werken. Hij wil dat zelf ook op een hoger niveau brengen.” De 25-jarige Kroatisch international, die afgelopen zomer voor zo’n 8 miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb, speelde tot dusver 17 officiële wedstrijden (1.288 speelminuten) voor Feyenoord. Daarin was hij net als Sauer goed voor één doelpunt en twee assist.

