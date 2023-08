Officieel: Real haalt duurste keeper aller tijden als vervanger Courtois

Maandag, 14 augustus 2023 om 11:04 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:26

Kepa Arrizabalaga is definitief de nieuwe doelman van Real Madrid, zo maakt de Spaanse topclub maandagochtend bekend. De keeper wordt voor een jaar gehuurd van Chelsea en zal als eerste keeper fungeren zolang Thibaut Courtois herstelt van een zware blessure. Real heeft geen optie tot koop bedongen in de huurtransfer.

De transfer van de 28-jarige Kepa naar Real kwam snel tot stand. Zaterdag werd al bekend dat de Madrilenen verregaande interesse hadden en met Chelsea in gesprek waren over een huurdeal. Een dag later wisten verschillende media vervolgens al te melden dat de overstap rond was. Daarmee heeft Real niet lang hoeven wachten met het presenteren van een vervanger van Courtois, daar de Belg vier dagen eerder pas geblesseerd raakte.

In 2018 had de Koninklijke al eens interesse getoond in de diensten van Kepa. De toenmalige coach Zinédine Zidane was echter niet volledig overtuigd van de doelman en dus kwam het niet tot een transfer. Nog datzelfde jaar tekende hij voor 80 miljoen euro bij Chelsea, waarmee de Spanjaard de duurste keeper aller tijden werd. Dit record heeft de voormalig doelman van Athletic Club nog altijd in handen.

Na het nieuws over de langdurige kwetsuur van Courtois verkende Real direct de transfermarkt. De naam van David de Gea werd veelvuldig gelinkt aan de nummer twee van het afgelopen La Liga-seizoen en ook Sevilla-keeper Bono werd genoemd bij verscheidene media. De clubleiding van Real was echter niet bereid te voldoen aan de vraagprijs voor de Marokkaan.