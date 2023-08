‘Real Madrid is er uit en wil vervanger Courtois zondag nog presenteren’

Zondag, 13 augustus 2023 om 09:29 • Rian Rosendaal

Kepa Arrizabalaga is de nieuwe eerste doelman van Real Madrid. De Spaanse tak van GOAL meldt dat de grootmacht de komst van de doelman van Chelsea nog deze zondag officieel wil maken. Kepa maakt op huurbasis de overstap naar Real Madrid, dat geen optie tot koop heeft bedongen tijdens de onderhandelingen. De Spaanse doelman is de vervanger van Thibaut Courtois, die vanwege ernstig blessureleed maandenlang moet revalideren.

De 28-jarige Kepa leek in eerste instantie op weg naar Bayern München. Toen de interesse van Real Madrid echter concreet werd, had hij naar verluidt alleen nog maar oren naar een terugkeer richting Spanje. Kepa staat er goed op bij trainer Carlo Ancelotti en keeperstrainer Luis Llopis, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij Athletic Club. De Koninlijke was in 2018 al eens in de markt voor de goalie, maar toenmalig coach Zinédine Zidane ging uiteindelijk niet akkoord. Nog datzelfde jaar tekende hij voor 80 miljoen euro bij Chelsea.

Met dat enorme bedrag werd Kepa in een klap de duurste doelman aller tijden. Zijn periode bij Chelsea kende echter niet louter successen. In zijn eerste twee seizoenen was de keeper vaste basisspeler, maar stond hij vooral bekend om zijn blunders. In de twee seizoen daarna verloor de rechtspoot zijn basisplaats, alvorens hij afgelopen seizoen wel weer veel aan spelen toekwam. Vanwege de komst van Robert Sánchez naar Chelsea lijkt Kepa nu gewillig voor Real Madrid te kiezen.

Andere opties

Na het nieuws over de langdurige absentie van Courtois verkende Real Madrid direct de transfermarkt. Al snel werd verwezen naar David de Gea, die transfervrij is na diens vertrek bij Manchester United. Bono werd intern ook besproken, maar de doelman van Sevilla lijkt geen optie meer te zijn in Madrid. Het Real-bestuur voelt er weinig voor om minstens 20 miljoen euro neer te leggen voor de Marokkaans international, waardoor Kepa nu op poleposition ligt.