Kepa toch niet naar Bayern: doelman onderweg naar andere grootmacht

Kepa Arrizabalaga lijkt deze zomer naar Real Madrid te verkassen, zo melden Fabrizio Romano en Florian Plettenberg zaterdagochtend. Laatstgenoemde stelt zelfs dat de doelman al op het punt staat om in Spanje te tekenen. Naar verluidt gaat het om een huurdeal. Kepa lijkt bij Chelsea op het tweede plan te belanden, daar de Londenaren eerder deze zomer Robert Sánchez overnamen van Brighton & Hove Albion.

Romano is voorzichtiger in zijn berichtgeving over Kepa. Volgens hem is er inmiddels contact gelegd tussen Real en Chelsea, maar moeten beide clubs nog tot een akkoord komen over de constructie van de deal. De doelman zou zelf wel oren hebben naar een transfer naar zijn thuisland, mede door de komst van Sánchez bij Chelsea. Eerder leek Kepa nog onderweg naar Bayern München, maar de Spanjaard geeft de voorkeur aan Real.

In Estádio Santiago Bernabeu moet Kepa de vervanger worden van Thibaut Courtois, die eerder deze week zijn voorste kruisband afscheurde en een groot deel van het komende seizoen moet missen. Eerder werd ook de transfervrije David de Gea genoemd als potentiële nieuwe doelman van Real, maar de keuze lijkt dus op de 28-jarige Kepa te vallen.

De 13-voudig international van Spanje staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij the Blues. Destijds maakte hij voor tachtig miljoen euro de overstap van Athletic Club. Daarmee werd Kepa de duurste doelman aller tijden. Zijn periode bij Chelsea kende echter niet louter successen. In zijn eerste twee seizoenen was de keeper vaste basisspeler, maar stond hij vooral bekend om zijn blunders. In de twee seizoen daarna verloor de rechtspoot zijn basisplaats, alvorens hij afgelopen seizoen wel weer veel aan spelen toekwam.