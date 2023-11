Ochtendkranten wijzen schlemiel en twee lichtpuntjes bij Feyenoord aan

Woensdag, 29 november 2023 om 07:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:28

Feyenoord heeft dinsdagavond in eigen huis terecht verloren van Atlético Madrid (1-3), zo luidt de conclusie van de Nederlandse pers woensdagochtend. De ochtendkranten zagen Antoine Griezmann aan Madrileense zijde uitblinken, terwijl Santiago Gimenez bij Feyenoord een negatieve hoofdrol vervulde. Desondanks waren er twee spelers in de ploeg van trainer Arne Slot die wel in positieve zin opvielen.

“Klaar in miljoenenbal”, kopt De Telegraaf een dag na het verloren duel in De Kuip. De 1-3 nederlaag betekende directe uitschakeling in de Champions League. Journalist Marcel van der Kraan zag Griezmann een briljant optreden op de mat leggen. “Hij is na het vertrek van Lionel Messi de meest bewonderde aanvaller in LaLiga. De Franse balvirtuoos was de grote smaakmaker bij de ploeg uit de Spaanse hoofdstad. Het was bij vlagen pure magie.”

Feyenoord werd dinsdag uiteindelijk uitgeschakeld door eigen doelpunten van Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez. Van der Kraan zag dat enkele Feyenoorders niet hun gewenste niveau konden halen. “Gimenez zat in de tang bij zijn naamgenoot José Maria Gimenez, Paixao kwam er helemaal niet aan te pas en in de defensie speelde Lutsharel Geertruida voor de pauze een ongelukkige wedstrijd. De Oranje-international wordt al maanden heen en weer geschoven van de ene naar de andere positie in de defensie en dat komt zijn ritme niet ten goede.”

Van der Kraan haalt aan dat Feyenoord onder Slots leiding zestien Europese thuiswedstrijden op rij ongeslagen wist te blijven. "Van alle 96 ploegen die in de drie Europese competities actief zijn, heeft alleen Manchester City in eigen huis een langere ongeslagen status."

Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zag eveneens dat Atlético een maatje te groot was voor Feyenoord. “Het miljardenbal bracht de ploeg veel, maar op het moment dat de prijzen worden verdeeld bleek Atlético Madrid veel leper. Met Griezmann in de rol van heerser en de Mexicaan Gimenez als schlemiel met een gemiste kans en een eigen doelpunt. Iets dat hij zondag tegen PSV ongetwijfeld alweer wil wegwissen.”

Gouka wijst Wieffer, die verantwoordelijk was voor de aansluitingstreffer, samen met Quilindschy Hartman aan als belangrijkste pion bij Feyenoord, echter hadden zij ook geen antwoord op Griezmann. “De Franse ster was een lust voor het oog, een symbool van het hoge niveau van de Champions League.”

"Feyenoord - Atlético was ondanks de nederlaag een mooie wedstrijd, waarin Feyenoord strijd leverde, aanviel en concludeerde dat de tegenstander beter is”, schrijft Willem Vissers namens De Volkskrant.

De journalist zag dat Feyenoord na rust alles op de aanval ging spelen. “Met Ueda dus als extra spits, met een redelijk open linkerflank, waar de wederom uitstekende Quilindschy Hartman zich offensief kon uitleven. En met een publiek dat vergevingsgezind was na het missen van een kans door spits Santiago Gimenez. Vlak na die mogelijkheid stond het 0-2.”