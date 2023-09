Plotwending compleet: Sangaré verkast definitief naar Nottingham Forest

Nottingham Forest gaat zich tóch versterken met Ibrahim Sangaré, zo meldt Florian Plettenberg vrijdagochtend. De Premier League-club leek afgehaakt nadat de 25-jarige middenvelder de voorkeur gaf aan een langer verblijf in Eindhoven, maar Forest lijkt nu toch beet te hebben. The Tricky Trees hebben hun bod verhoogd en voldoen daarmee aan de afkoopsom in het contract van de Ivoriaan. De Ivoriaan lijkt nu zijn ja-woord te hebben gegeven aan Forest.

De defensieve middenvelder had zich naar verluidt neergelegd bij nog een seizoen met PSV, mede omdat de Eindhovenaren zich eerder deze week plaatsten voor de groepsfase van de Champions League. Door de hernieuwde interesse van Forest is Sangaré weer aan het twijfelen gegaan. Een avontuur in de Premier League lijkt ook een mooie stap voor de 31-voudig international.

Dat Forest zich wederom heeft gemeld voor Sangaré heeft vooral te maken met een uitgaande transfer van die club. Brennan Johnson staat namelijk op het punt om de overstap naar Tottenham Hotspur te maken. De aanvaller uit Wales kan voor tientallen miljoenen vertrekken naar Londen, waardoor er bij Forest geld vrijkomt voor een deal met PSV en de optie in het contract van Sangaré gelicht kan worden.

Mocht de Ivoriaan vertrekken komt er na drie seizoenen een einde aan zijn dienstverband in Eindhoven. Sangaré staat sinds de zomer van 2020 onder contract in het Philips Stadion. Destijds nam PSV hem voor een bedrag van zeven miljoen euro over van Toulouse. In totaal speelde Sangaré 140 wedstrijden voor de club uit de Lichtstad, waarin hij 15 keer het net wist te vinden en 10 maal de aangever was.



