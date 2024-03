Elfrink adviseert PSV: ‘Als je hem terug wil halen moet je niet te lang wachten’

Rik Elfrink is al bijna dertien jaar de clubwatcher van PSV voor het Eindhovens Dagblad. Nog niet eerder maakte hij zo’n soeverein seizoen mee van de Eindhovenaren als de huidige jaargang. Hoewel het op het veld crescendo gaat met PSV, gaat Voetbalzone met hem in gesprek over de inmiddels vertrokken spelers. Ibrahim Sangaré, Yorbe Vertessen en Memphis Depay passeren de revue.

Sangaré

We trappen af met 36-voudig Ivoriaans international Sangaré. In de zomer van 2020 arriveerde de inmiddels 26-jarige controleur bij PSV nadat de Eindhovenaren een akkoord bereikten met Toulouse. Zeven miljoen euro werd er voor hem neergelegd. Drie jaar later vertrok Sangaré als echte publiekslieveling naar de Engelse Premier League, waar hij zich aansloot bij Nottingham Forest voor een bedrag van 35 miljoen euro.

Zijn verblijf bij PSV was persoonlijk een groot succes. Met 140 wedstrijden achter zijn naam en vijf prijzen trok hij de deur hevig geëmotioneerd achter zich dicht afgelopen zomer. Elfrink blikt terug op het vertrek van de Ivoriaan: “Hij had het hier, in Eindhoven, zo enorm goed naar zijn zin. Toen hij in augustus vertrok, heb ik hem nog gezien en dat raakte me wel. Ik vond het erg indrukwekkend dat hij hier met tranen in zijn ogen wegging, dat heb ik niet vaak gezien. Als mens heeft Sangaré het in Eindhoven goed gehad”, begint Elfrink.

Waar de opvolger van Sangaré in Eindhoven, Jerdy Schouten, furore maakt en zichzelf in de kijker van het Nederlands elftal heeft gespeeld, heeft de Ivoriaan het een stuk lastiger in Engeland. Dat was niet iets waar de journalist van tevoren op gerekend had. “Nee, het is niet de droomstap geworden wat aanvankelijk gedacht werd. De Premier League past wel bij hem, maar enorm zonde dat het tot nu toe niet positief is uitgepakt voor hem.” Sangaré stond tot dusver twaalf keer op het veld voor the Garibaldi.

Ondanks zijn staat van dienst bij de Eindhovense ploeg denkt Elfrink niet dat Sangaré een onomstreden speler was geworden onder Peter Bosz. “Schouten past wel wat beter bij het type spel dat Bosz wil spelen, maar ik denk niet dat Sangaré per se weg hoefde van Bosz. Sommige wedstrijden vragen om andere type spelers en daarvoor kon je Sangaré goed gebruiken, al zou hij dan niet meer altijd basisspeler zijn”, verwacht Elfrink.

Vertessen

Vertessen maakte de helft van dit succesvolle seizoen nog wel deel uit van de selectie van de Eindhovenaren, maar besloot afgelopen winter zijn eigen plan te trekken. Ondanks dat PSV op koers ligt voor het kampioenschap verkoos de Belg een avontuur bij FC Union Berlin boven een reserverol in Eindhoven. Tot zijn eigen teleurstelling weet Vertessen zichzelf tot dusver echter ook in de Duitse hoofdstad niet te verzekeren van een basisplek.

Elfrink: “Hij heeft heel bewust die keuze gemaakt. Persoonlijk vond ik het erg jammer dat hij vertrok. Je kunt in je carrière misschien maar één keer kampioen worden en bij Union Berlin ga je dat niet zo snel worden. Anderzijds maakt hij die keuze en wil hij gewoon meer spelen, hij zou daar ook beter gaan verdienen en misschien was het zo dat hij echt toe was aan een nieuwe stap, ik hoop alleen voor hem dat hij er geen spijt van krijgt.”

De transfersoap van Vertessen maakte de tongen los in Eindhoven. De houding die de snelheidsduivel aannam door niet langer bij PSV te willen blijven werd niet bij iedereen goed ontvangen. Toch verwacht Elfrink niet dat er sprake is van oud zeer tussen de supporters en Vertessen.

“Ik denk dat de zaakwaarnemer een flinke rol heeft gespeeld en Vertessen enigszins naar de uitgang heeft gedreven. Dat hij op een gegeven moment naar buiten trad met het nieuws stappen te willen maken, maar hij is in ieder geval altijd eerlijk en open geweest. Hij heeft niet gelogen en ik denk niet dat als Vertessen ooit weer tegen PSV speelt, hij wordt uitgefloten. Zo ken ik de PSV-supporters niet en dat zou ook niet terecht zijn. Als ik PSV was zou ik hem uitnodigen en afscheid laten nemen van het publiek.”

Depay

Depay wordt al meerdere zomers gelinkt aan een rentree in het Philips Stadion en ook aankomende zomer gaat PSV de situatie van de 30-jarige aanvaller nadrukkelijk in de gaten houden. Op het moment speelt de 88-voudig international bij Atlético Madrid, waar zijn contract tot medio 2025 doorloopt.

“Als Depay ervoor openstaat om terug te keren, zou hij zelf ook wat salaris moeten inleveren. Maar dat is wel een mogelijkheid. Marcel Brands (algemeen directeur van PSV, red.) heeft het vorig jaar ook geprobeerd, maar hij bleek toen niet haalbaar. Als Depay nog terug wil naar Nederland, hij is nu dertig, dan is dit wel het moment om er serieus over na te denken. Je kunt ook niet te lang wachten. Bij Luuk de Jong is de terugkeer fantastisch uitgepakt, maar je hebt ook het voorbeeld Ibrahim Afellay, waar de rentree net te laat kwam”, besluit Elfrink.

