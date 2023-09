Johan Bakayoko blijft PSV trouw: aanvaller krijgt mogelijkheid om bij te tekenen

Vrijdag, 1 september 2023 om 08:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:08

Johan Bakayoko speelt komend seizoen definitief bij PSV, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Belgische vleugelaanvaller stond in de nadrukkelijke belangstelling van verschillende Premier League-clubs, maar wil zich nog een seizoen doorontwikkelen bij PSV, dat hem een opgewaardeerd contractaanbod gaat doen. Ook Ibrahim Sangaré, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Nottingham Forest, blijft zo goed als zeker tóch in Eindhoven.

Opvallend genoeg schrijft het Algemeen Dagblad deze vrijdagochtend juist dat Bakayoko hoe dan ook zou vertrekken bij PSV. Brenford meldde zich donderdagavond bij de Eindhovenaren met een bod van circa 40 miljoen euro inclusief bonussen. Zo'n bedrag voor een twintigjarige speler die verre van ontbolsterd is, vonden technisch directeur Earnest Stewart & co niet meer te weigeren, schrijft het AD. Nu blijkt dat de vleugelspits een overstap naar the Bees zelf niet ziet zitten.

PSV was naar verluidt ook bereid om akkoord te gaan met de aanbieding van Brenford. Bakayoko zelf ziet het echter niet zitten om nu al een transfer naar de Premier League te maken. “Een dapper besluit van een zelfbewuste aanvaller, die denkt dat hij bij PSV de beste ontwikkelkansen heeft en hier meer wil laten zien voordat hij naar het buitenland vertrekt”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Doordat de Belgisch international PSV trouw blijft kan hij op korte termijn een opgewaardeerd contractaanbod tegemoetzien.

Sangaré en Lozano

Sangaré kijkt ernaar uit om met PSV de Champions League-groepsfase in te gaan, hetgeen hij drie jaar op heeft moeten wachten. Nottingham Forest, dat hem al maandenlang op de korrel heeft, kreeg donderdag daarom nul op het rekest. The Tricky Trees waren bereid om 34 miljoen euro voor de Ivoriaan op tafel te leggen. Alleen bij een wonder vertrekt de defensieve middenvelder vrijdag nog uit Eindhoven.

Het blijven van Bakayoko bij PSV heeft geen gevolgen voor de komst van Hirving Lozano. Fabrizio Romano meldt vrijdagochtend dat de aanvaller van Napoli op Deadline Day zijn medische keuring bij PSV ondergaat. De Eindhovenaren willen daarnaast koste wat kost nog een nieuwe centrumverdediger aantrekken. Voor die positie waren de afgelopen weken Davinson Sánchez, Zeno Debast, Jarrad Branthwaite, Miles Robinson en César Montes in beeld.