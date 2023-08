‘Neymar wil per direct weg: Barcelona geen optie, Premier League lonkt’

Maandag, 7 augustus 2023 om 21:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

Neymar wil weg bij Paris Saint-Germain, zo meldt L'Équipe. De 31-jarige steraanvaller is de pesterijen van de supporters van PSG zat en heeft aan de clubleiding laten weten deze zomer te willen vertrekken. Neymar hoopt terug te keren bij Barcelona, waar hij in 2017 juist als duurste speler aller tijden vertrok. Zijn contract in Parijs loopt door tot medio 2025. RMC Sport voegt toe dat Barcelona geen optie is voor Neymar: Chelsea is het meest serieus voor de Braziliaan.

Neymar miste het tweede deel van de competitie door een zware enkelblessure die hij opliep in februari. De flamboyante dribbelaar liet zich opereren en stond daardoor vijftien wedstrijden aan de kant. Neymar werd in de duels die hij wel speelde regelmatig uitgefloten door het publiek in Parijs. Datzelfde gebeurde bij de kampioenshuldiging in eigen stadion. De harde kern van PSG zocht de Braziliaan zelfs op bij zijn riante villa in de Franse hoofdstad om zijn vertrek te eisen.

Recent liet Neymar nog op een Braziliaans YouTube-kanaal weten in Parijs te blijven. "Ik zal er zijn, met of zonder liefde", aldus Neymar bij Caze TV. De recordtopscorer aller tijden van Brazilië lijkt volledig van gedachten veranderd. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde L'Équipe heeft Neymar tijdens de Aziatische voorbereidingstour van zijn club aan de leiding laten weten weg te willen. Dat deed Neymar in het bijzijn van zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi.

Voor PSG zou het afscheid van Neymar een aderlating zijn. De grootmacht nam na twee moeizame seizoenen al afscheid van Lionel Messi, die transfervrij naar Inter Miami ging, en raakte in oorlog verwikkeld met Kylian Mbappé. Laatstgenoemde weigert zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen en wenst ook niet mee te werken aan een transfer, bijvoorbeeld naar Al-Hilal. Mbappé traint apart van de selectie en zal ook niet deelnemen aan de openingswedstrijd van PSG in de Ligue 1 komende zaterdag tegen Lorient.

Volgens RMC Sport is PSG bereid om Neymar te verkopen. Barcelona heeft de linkerspits laten weten dat een terugkeer geen optie is. De club heeft momenteel geen behoefte aan Neymar, die bovendien een gigantisch salaris opstrijkt van dertig miljoen euro netto per jaar. Ook voor Chelsea is het salaris van Neymar een struikelblok, maar the Blues onderzoeken momenteel wel of de komst van de superster mogelijk is.

