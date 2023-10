Newcastle-project geslaagd: ‘Saudi-Arabië wil twee nieuwe clubs overnemen’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 08:33 • Wessel Antes

De invloed van Saudi-Arabië in het Europese topvoetbal wordt mogelijk nog groter, zo meldt The Independent. Volgens het Engelse medium wil een aan de staat gelieerde investeringsgroep Olympique Marseille en Valencia overnemen. De investeerders denken met die clubs hetzelfde teweeg te kunnen brengen als met Newcastle United, dat sinds 2021 in Saudische handen is.

Marseille en Valencia worden in Saudi-Arabië gezien als vergelijkbare clubs met Newcastle, gezien de historie en fanatieke aanhang. Op sportief vlak presteren beide clubs al jaren wat minder, waardoor een overname perspectief kan bieden. Voor de Saudi’s is het juist weer extra interessant om in meerdere Europese topcompetities een vinger in de pap te hebben.

De nog onbekende partij die Marseille en Valencia wil overnemen is overigens niet dezelfde als het Public Investment Fund (PIF) dat Newcastle in handen heeft, maar is wel eveneens gelieerd aan Saudi-Arabië. Volgens de Engelse berichtgeving spelen tussenpersonen een belangrijke rol, waardoor de overnames realistisch lijken.

Over een Saudische overname van Marseille wordt overigens al langere tijd gesproken. Eerder sijpelden die geruchten al door toen Zinédine Zidane hevig werd gelinkt aan een trainersfunctie in het Stade Vélodrome. Inmiddels zwaait Gennaro Gattuso echter met de scepter in Marseille, waardoor de komst van Zidane van de baan is.

Valencia kampt al jaren met financiële problemen, waardoor een injectie vanuit Saudi-Arabië een uitweg zou kunnen bieden. De nummer negen van LaLiga eindigde na het seizoen 2018/19 nooit meer hoger dan de huidige plaats op de ranglijst, waardoor Valencia smacht naar Europees voetbal. Zonder Europese deelnames moet de club steeds meer snijden in het budget, wat in de afgelopen jaren vooral is terug te zien aan de waarde en kwaliteit van de selectie.

Het project in Newcastle ziet men in Saudi-Arabië nu al als geslaagd. De club behoort sinds de overname tot de rijkste clubs ter wereld en is inmiddels in staat om steeds bekendere namen naar St James' Park te halen. Zo gaven the Magpies afgelopen zomer maar liefst 153 miljoen euro uit aan de inkomende transfers van onder meer Sandro Tonali en Harvey Barnes.

Vorig seizoen eindigde Newcastle op de vierde plek in de Premier League, boven gerenommeerde clubs als Liverpool, Tottenham Hotspur en Chelsea. Daardoor speelt het elftal van manager Eddie Howe momenteel in de Champions League. Na twee wedstrijden staat Newcastle met vier punten bovenaan in Groep F van het miljardenbal, waarin Paris Saint-Germain, Milan en Borussia Dortmund de tegenstanders zijn. In de Premier League staat Newcastle achtste.