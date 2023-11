De grote sterren die net als Haaland niet zullen schitteren op het EK

Donderdag, 23 november 2023 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:11

Noorwegen heeft zich niet geplaatst voor het EK van volgend jaar zomer in Duitsland. Hierdoor ontbreekt Erling Braut Haaland voor de tweede keer op rij op een groot toernooi, want de sterspeler van Manchester City miste vorig jaar ook al het WK in Qatar. Er zijn naast Haaland nog meer grote spelers die alvast hun zomervakantie kunnen boeken en Voetbalzone zet de bekendste namen voor je op een rijtje.

Erling Braut Haaland

Haaland (23) sloot de EK-kwalificatiecyclus af met zes doelpunten. Dat was uiteindelijk niet voldoende, want Noorwegen eindigde achter Spanje en Schotland op de derde plaats in kwalificatiegroep A. Via de play-offs een EK-ticket bemachtigen is ook niet mogelijk. Haaland, met het zeer fraaie en opvallende aantal van 27 doelpunten in 29 interlands, moet dus hopen op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, mits Noorwegen zich plaatst voor die eindronde.

Opnieuw geen groot toernooi dus voor Erling Braut Haaland.

Stefan Savic

De 32-jarige Savic had in de herfst van zijn loopbaan graag nog een keer een EK meegemaakt. De routinier van Atlético Madrid wist in de kwalificatiecyclus een paar keer te scoren, maar dat was niet voldoende om Montenegro naar het EK te loodsen. Even was de droom springlevend toen men zondag op een 0-1 voorsprong kwam tegen Hongarije en Servië achterstond tegen Bulgarije. Montenegro verloor echter met 3-1 in Boedapest, waardoor EURO 2024 definitief een utopie is voor Savic en consorten.

Victor Lindelöf

Lindelöf is sinds augustus 2021 aanvoerder van Zweden, dat in kwalificatiegroep F niet was opgewassen tegen België en Oostenrijk en ook geen play-offs in het vooruitzicht heeft. De centrumverdediger, onder manager Erik ten Hag een zekerheidje achterin bij Manchester United, maakte zondag een mooi gebaar in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (2-0 winst). Lindelöf gaf de aanvoerdersband namelijk voor een keer aan Albin Ekdal, die na zeventig interlands afzwaaide bij Zweden.

Martin Ødegaard

Ødegaard heeft 55 interlands achter zijn naam. Een fraai aantal voor een 24-jarige speler. Eveneens indrukwekkend is het feit dat de voormalig speler van sc Heerenveen en Vitesse aanvoerder is bij zowel Arsenal als het nationale team van Noorwegen. Op een groot toernooi schitteren zit er echter voorlopig niet in voor Ødegaard, die de laatste fase van de kwalificatie richting EURO 2024 miste vanwege een heupblessure.

Martin Ødegaard kan zich net als Haaland dus volledig op zijn club concentreren.

Alexander Isak

Isak was eveneens actief op EURO 2020 en vormde in sommige wedstrijden een aanvalsduo met Kulusevski. Doelpunten wist de voormalig Willem II'er niet te maken en dat zal volgend jaar zomer op het EK in Duitsland dus ook niet gebeuren. Isak, die 10 keer het net wist te vinden voor Zweden in 42 interlands, kan zich dus volledig concentreren op Newcastle United. De ambitieuze Magpies spelen voor het eerst in twee decennia in de Champions League en willen volgend seizoen opnieuw in het miljardenbal uitkomen.

Gavi

Gavi beleefde afgelopen zondag een absolute nachtmerrie in het door Spanje met 3-1 gewonnen EK-kwalificatieduel met Georgië. Het toptalent (19) van FC Barcelona scheurde namelijk zijn kruisband af en inmiddels is duidelijk dat er definitief een streep kan door het EK. Barcelona is naar verluidt woest op de Spaanse bond. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Gavi in een nietsbeduidend potje moest starten. Spanje had zich al gekwalificeerd en dus was het een duel voor de bühne. Bondscoach Luis de la Fuente koos desondanks voor Gavi, met verstrekkende gevolgen.

Een zware kruisbandblessure weerhoudt Gavi er van om volgend jaar te schitteren op het EK.

Sandro Tonali

Tonali mist het aankomende EK vanwege een opvallende reden. De 23-jarige middenvelder van Newcastle United moet namelijk een schorsing van tien maanden uitzitten wegens illegale gokpraktijken. Tonali gaf toe te hebben gegokt op winstpartijen van zijn oude club AC Milan en zijn zaakwaarnemer bevestigde eveneens dat de spelmaker kampt met een gokverslaving. "Sandro voert een strijd tegen een gokverslaving, maar ook deze wedstrijd gaat hij winnen", verklaarde Giuseppe Riso in oktober tegenover La Gazzetta dello Sport.

Dejan Kulusevski

De aanvallende middenvelder annex aanvaller (23) met Macedonische roots heeft ervaring met het spelen op een EK. Kulusevski was namelijk actief op EURO 2020, dat voor Zweden eindigde in de achtste finale. Een tweede EK zit er voorlopig dus niet in voor een van de revelaties van Tottenham Hotspur. Mede door de aanvallende inbreng van Kulusevski kenden the Spurs onder leiding van manager Ange Postecoglou een geweldig begin van het seizoen in de Premier League.

Evan Ferguson

De pas negentienjarige Ferguson kon afgelopen zaterdag als aanvalsleider weinig uitrichten voor Ierland tegen het Nederlands elftal (1-0 nederlaag). Zijn imago van wonderboy is desondanks nog steeds intact, zo bevestigde collega-international Alan Browne na afloop in gesprek met de NOS. "Dat kun je wel zeggen, ja. Iedereen heeft het over hem. Hij heeft alles in zich om een topspits te worden en is echt speciaal." De topclubs staan dan ook in de rij voor de spits van Brighton & Hove Albion, dat hem een sterk verbeterd contract tot medio 2029 heeft laten tekenen.

Toptalent Evan Ferguson moet nog even wachten op zijn debuut op een groot toernooi.

Eljif Elmas

Elmas had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van Napoli sinds 1990. De veelzijdige middenvelder is daarnaast een van de boegbeelden van Noord-Macedonië, dat deze keer dus niet aanwezig zal zijn op het EK. Op EURO 2021 was dat nog wel het geval. Noord-Macedonië, met Elmas als middenvelder of aanvaller, behaalde geen enkel punt in een poule met het Nederlands elftal, Oostenrijk en Oekraïne. Tegen Oranje werd in de Johan Cruijff ArenA met 0-3 verloren. In de kwalificatie voor het volgende EK bleken onder meer Engeland en Italië te sterk voor het jonge voetballand.

Marcus Pedersen

Pedersen stond twee seizoenen onder contract bij Feyenoord. Na twee seizoenen in De Kuip kwam afgelopen zomer een einde aan het huwelijk tussen de Rotterdammers en de 23-jarige rechtsback. Sassuolo haalde hem afgelopen zomer op huurbasis, inclusief een koopoptie van acht miljoen euro, naar de Serie A. Pedersen debuteerde in september 2021 tegen het Nederlands elftal (1-1) voor Noorwegen en schopte het sindsdien tot 21 interlands. Onder bondscoach Stale Solbakken fungeert de voormalig Feyenoorder voornamelijk als invaller.

Ook geen EK dus voor Marcus Pedersen, die bij Noorwegen nog een vaste plaats moet zien te veroveren.