Goed nieuws van Italiaanse bond over gokverdachte: schorsing lijkt uitgesloten

Donderdag, 16 november 2023

Alessandro Florenzi lijkt niet te hoeven vrezen voor een langdurige schorsing. Woensdag werd bekend dat de 32-jarige rechtsback verdacht wordt van illegaal gokken, maar de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond heeft bevestigd dat Florenzi niet wordt verdacht van gokken op voetbalwedstrijden. Wel zou hij bijvoorbeeld gokspellen als roulette hebben gespeeld, wat hem op een boete kan komen te staan.

Woensdag werd bekend dat Florenzi zich mogelijk schuldig had gemaakt aan illegale gokpraktijken. Een dag, op donderdag, later werd hij ondervraagd door de Italiaanse openbaar aanklager.

Volgens persbureau ANSA verklaarde hij daarbij dat hij nooit op voetbalwedstrijden heeft ingezet. Wel zou hij gokspellen als roulette hebben gespeeld.

Inmiddels is door de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, Gabriele Gravina, bevestigd dat de verdediger van AC Milan niet wordt verdacht van gokken op voetbalwedstrijden.

Overigens zijn gokspellen als roulette ook verboden voor een voetballer in Italië. Dat betekent dat Florenzi nog steeds een straf kan krijgen, maar dat gaat dan vermoedelijk ‘slechts’ om een boete.

De Italiaanse voetbalwereld schudde recentelijk nog op zijn grondvesten toen duidelijk werd dat Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo het trainingskamp van de nationale ploeg hadden verlaten om ondervraagd te worden door de politie. Tonali (tien maanden schorsing) en Zaniolo (geldboete) werden veroordeeld. Zaniolo wedde niet op voetbal, waardoor hij een schorsing ontliep.

Later werd ook duidelijk dat Juventus-middenvelder Nicolò Fagioli zich schuldig had gemaakt aan illegale gokpraktijken. Hij werd voor zeven maanden geschorst. Zijn schorsing viel relatief laag uit, daar hij in een eerder stadium bij Juventus al aangaf te kampen met een gokverslaving. Zijn schuld bedroeg vorige maand 2,7 miljoen euro.