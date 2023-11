Newcastle-directeur sluit juridische stappen tegen AC Milan over Tonali niet uit

Vrijdag, 3 november 2023 om 16:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:23

Sandro Tonali werd onlangs wegens illegale gokpraktijken voor tien maanden geschorst door de FIFA. De Italiaan maakte afgelopen zomer voor naar verluidt zeventig miljoen euro de overstap van AC Milan naar Newcastle United, dat nu dus lange tijd niet kan beschikken over de middenvelder. Newcastle's sportief directeur Dan Ashworth heeft tegenover een handvol journalisten aangegeven dat hij het 'heel moeilijk vindt om in te gaan op wat andere clubs wel of niet weten'. Daarnaast sluit de bestuurder niet uit dat er juridische stappen worden genomen tegen Milan.

Tonali werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen binnengehaald door Newcastle, dat voor het eerst in lange tijd weer zou uitkomen in de Champions League. Tonali maakte vanaf het begin indruk op het middenveld, totdat naar buiten kwam dat hij, net als Nicolò Fagioli en Nicolò Zaniolo, betrokken zou zijn bij illegale gokpraktijken. Fagioli en Tonali zijn inmiddels veroordeeld en hebben lange schorsingen aan hun broek gekregen. Tonali's zaakwaarnemer Giuseppe Riso liet later weten dat zijn cliënt 'vecht tegen gokverslaving'.

Ashworth heeft laten weten dat er een intern onderzoek is ingesteld om alle feiten rondom de zaak-Tonali naar boven te halen. De directeur bevestigt dat Tonali een voorwaarde in zijn contract niet is nagekomen. "Je zou het zo kunnen bekijken. In een contract zit altijd een zekere mate van flexibiliteit. Het hangt ervan af hoe ze reageren als ze een regel overtreden, enzovoort. Als club bekijken we hoe goed Sandro sindsdien heeft gereageerd en gehandeld sinds het nieuws naar buiten kwam."

"Om het in context te plaatsen: het had een kruisbandblessure kunnen zijn", doelt Ashworth op de schorsing van tien maanden. "Deze dingen gebeuren in het voetbal, maar niet in deze context. Voor mij moet je vanaf het moment dat het gebeurde naar jezelf kijken. Wat hadden we beter kunnen doen? Wat had ik kunnen doen? Welke lessen kunnen we hieruit leren? Hadden we het kunnen weten? Hadden we het moeten weten?"

"Je kijkt naar je processen. Ik doe dit werk al zestien jaar en zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We zijn trots op het feit dat we de juiste persoonlijkheden in de groep hebben kunnen krijgen. Jullie hebben allemaal gezien dat de cultuur en cohesie in de groep extreem sterk is, en dat is niet toevallig."

Ashworth krijgt de vraag of hij Tonali, met de kennis van nu, opnieuw zou hebben gekocht. "Ik denk dat als je weet dat een speler tien maanden niet beschikbaar zal zijn, of dat nu door een blessure komt of iets anders, je de deal opnieuw moet bekijken of de deal op een andere manier moet structureren. Maar puur als speler, gebaseerd op zijn prestaties, karakter en persoonlijkheid, zou ik geen enkel voorbehoud plaatsen."

AC Milan

Achteraf gezien heeft Milan Tonali precies op het juiste moment verkocht. "Het is heel moeilijk voor mij om in te gaan op wat andere clubs wel of niet weten. Het enige wat we kunnen doen is kijken naar onze eigen interne onderzoek en interne processen. Dat is een hele moeilijke vraag voor mij om te beantwoorden", antwoordt hij op de vraag of hij denkt dat Milan van meer afwist. "Ik weet het simpelweg niet. Het was een enorme schok, een grote verrassing. Ermee dealen is iets nieuws voor ons allemaal. Het kwam uit het niets."

Gevraagd of Newcastle juridische stappen overweegt jegens Milan, geeft Ashworth aan dat hij daar geen antwoord op kan geven. Pikant genoeg zijn de twee clubs bij elkaar ingedeeld in dezelfde Champions League-groep. Tijdens het heenduel op 19 september, dat in 0-0 eindigde, werden er volgens Ashworth 'geen gesprekken' gevoerd. Op 13 december ontvangt Newcastle de Milanezen op St. James' Park. Tonali, die akkoord is gegaan met een flinke salarisverlaging, mag gedurende zijn schorsing overigens wel gewoon meetrainen.