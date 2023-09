NAC Breda verrast en ontslaat Peter Hyballa al na vijf speelronden

NAC Breda heeft Peter Hyballa ontslagen, zo melden de Brabanders via de officiële kanalen. De Duitser heeft woensdagochtend voor de training te horen gekregen dat de club de samenwerking beëindigt. Het ontslag is opvallend, daar niks erop leek te wijzen dat er sprake was van een verstoorde relatie. NAC staat momenteel tiende in de Keuken Kampioen Divisie.

De Bredanaars nemen afscheid van De Duitse oefenmeester omdat de 'samenwerking vanuit de trainer naar zijn werkomgeving onvoldoende werd', waardoor de situatie volgens de directie niet meer te repareren valt. Hyballa nam vorig seizoen het roer over bij de Keuken Kampioen Divisie-club, waar hij zijn ploeg van de twaalfde naar de zesde positie tilde. Dit seizoen pakte NAC tot dusver zeven punten in vijf wedstrijden. Graag wilde NAC Breda het succes onder Hyballa verlengen, maar nu is de voortzetting dus abrupt beëindigd.

Technisch directeur Peter Maas licht het ontslag van Hyballa toe. "Peter heeft goed gepresteerd vorig seizoen. In de zomer hebben we selectie en staf verder versterkt om door te kunnen groeien. Het doorbouwen lukte helaas onvoldoende, juist omdat de samenwerking vanuit de trainer naar zijn werkomgeving onvoldoende werd. We geloven als directie niet dat die situatie nog te repareren is."

Zodoende komt er een einde aan het tweede termijn van Hyballa als trainer van NAC. In februari 2020 werd hij voor het eerst aangesteld als opvolger van de ontslagen Ruud Brood. Vanwege een conflict met technisch manager Tom Van Den Abbeele moest hij destijds vertrekken. Nu houdt het dus na vijf speelronden in het nieuwe seizoen op voor de 47-jarige Duitser, die eerder in Nederland ook NEC coachte.