Driessen: ‘Het is treurig. Die man is gewoon ziek, die moet behandeld worden’

Vrijdag, 15 september 2023 om 20:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:33

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor Peter Hyballa, die woensdag werd ontslagen door NAC Breda. De chef voetbal van De Telegraaf noemt de weggestuurde coach zelfs 'ziek'. Hyballa moest bij NAC het veld ruimen omdat er een onveilige sfeer was ontstaan in de afgelopen maanden. Voetbal International schrijft in een analyse dat de 47-jarige oefenmeester soms op ‘maniakale’ wijze tekeerging tegen spelers en stafleden.

"Het is treurig voor deze man natuurlijk", verzucht Driessen vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Die is gewoon ziek, die moet gewoon behandeld worden. Het is iedere keer hetzelfde. We hebben het heel veel over veiligheid en onveiligheid op de werkvloer. Je hoort tussen de regels door het het geweldig onveilig was voor heel veel spelers en andere stafleden. Dat heeft die technisch directeur (Peter Maas, red.) zelf ook laten weten." Driessen denkt dat Hyballa gezien het aantal clubs op zijn cv best over kwaliteiten beschikt.

"Maar hij gaat iedere keer over het randje. Dus ik neem aan dat er nu geen clubs meer zullen zijn. En zeker niet als je in verband wordt gebracht met een onveilige werksituatie die je als trainer creëert. En de trainer is toch het boegbeeld van de club, die staat boven alles en iedereen Dan kan je zo'n persoon nooit meer toelaten in je organisatie. Ik denk dat hij gewoon hulp nodig heeft", herhaalt Driessen zijn mening over Hyballa nog maar eens. Mike Verweij is het eens met zijn collega en adviseert clubs om de ontslagen coach 'niet in huis te halen'.

Reactie Hyballa

"Ik hoef niet na te trappen, maar er zijn veel onwaarheden te lezen", laat Hyballa weten aan Hans Kraay junior, die zijn quotes vrijdagavond oplas bij ESPN. De Duitse coach zou zijn spelers niet stelselmatig spekkies hebben genoemd, zoals in de media te lezen was. Dat zou eenmalig zijn gebeurd tijdens een bonte avond. "Of ik dit in deze woke-tijd had moeten doen weet ik niet, maar het is niet meer dan dat", geeft Hyballa aan.