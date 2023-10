Hyballa doet boekje open: ‘Ik heb heel veel doodsbedreigingen ontvangen’

Woensdag, 11 oktober 2023 om 13:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:03

Peter Hyballa is in de podcast Met Open Vizier van Almere City-trainer Alex Pastoor behoorlijk openhartig. De 47-jarige trainer praat onder meer over de worsteling met depressies en de ernstige bedreigingen aan zijn adres. Het gesprek werd overigens opgenomen voordat Hyballa halverwege september werd ontslagen door NAC Breda.

"Voetbal zou eigenlijk hobby moeten blijven en af en toe denk ik: Jammer dat het niet zover gekomen is. Als ik met 2-0 verlies van FC Eindhoven (eind augustus, red.) en 's avond in bed lig en denk: Wat doe ik hier eigenlijk?", geeft de openhartige Hyballa een inkijkje in zijn denkwereld.

"Ik was het laatste jaar ook zwaar depressief, dat brengt voetbal ook met zich mee", aldus de bij NAC weggestuurde coach. "Er zijn ook nog wat privédingetjes bijgekomen. In het voetbal moet je echt opletten, want je kunt echt kapot gaan. De meningen van anderen en de laatste bal die dan toch binnenvliegt in een wedstrijd."

"En je kan niet naar huis rijden omdat supporters je staan op te wachten. Ik heb ook heel veel doodsbedreigingen gekregen in mijn leven", voegt Hyballa daaraan toe, al wordt niet direct duidelijk uit welke hoek die bedreigingen kwamen. "Dan denk ik: Het gaat over een spelletje met een bal, waar gaat het over?.

Hyballa begeeft zich naar eigen zeggen momenteel in een proces om meer rust in zijn leven te krijgen. "Als je mij twee jaar geleden had gezegd dat ik in een burn-out of depressie terecht zou komen, had ik je uitgelachen Alex. Ik ging altijd van de ene club naar de andere en van de ene vrouw naar de andere."

"Ik vond het ook altijd leuk om de eeuwige student te zijn. Ik heb altijd gesport en was altijd heel fit", blikt Hyballa terug op zijn jongere jaren. "Maar op een gegeven moment is er een knal gekomen en nu zit ik in een proces om daar uit te komen. Ik moet uit mijn comfortzone komen. Mijn comfortzone was altijd vechten. Veel reizen, altijd onderweg en een grote bek."

"En mijn comfortzone is nu om het tegendeel te doen. En daarvoor had ik echt mentale begeleiding nodig." Pastoor wil weten of Hyballa daar zelf schuldig aan is of dat dat komt door de harde voetbalwereld. "Uiteindelijk ikzelf. Als ik 2-1 verloren had en ik niet kon slapen, ik het team of mijzelf afgemaakt had, heel veel alcohol dronk of niet tot rust kwam, dan deed ik dat zelf. Maar natuurlijk heb ik wel een paar hele bizarre verhalen meegemaakt in het voetbal."