NAC komt met duidelijke boodschap richting Besiktas over Jean-Paul Van Gastel

NAC Breda is niet bereid om Jean-Paul van Gastel naar Besiktas te laten gaan. Dat laat de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie weten in een kort statement op de clubwebsite. Besiktas wil Van Gastel aanstellen als assistent van Giovanni van Bronckhorst, die hem per se wil meenemen naar Istanbul.

De zaakwaarnemer van Van Gastel heeft aan de clubleiding van NAC laten weten dat de oefenmeester graag als assistent van Van Bronckhorst aan de slag gaat bij Besiktas. De 51-jarige trainer tekende eind september tot het einde van dit seizoen in Breda en NAC weigert hem tussentijds te laten gaan.

“Onder de huidige omstandigheden kan er geen sprake van zijn, dat we onze niet zo lang geleden aangestelde hoofdcoach laten vertrekken”, aldus NAC. “Over onze ambities en de belangrijke rol van Jean-Paul daarin, zijn we over en weer heel duidelijk geweest. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. Jean-Paul kan op dit moment niet weg bij ons. Dat hebben we zijn zaakwaarnemer ook laten weten.”

Van Gastel is momenteel met NAC in Sevilla, waar de Bredanaars zich voorbereiden op de tweede seizoenshelft van de Keuken Kampioen Divisie. De Brabantse club hoopt nog altijd op promotie naar de Eredivisie, eventueel via de Play-Offs.

Dinsdag kwam het nieuws door dat Van Bronckhorst dicht bij een deal met Besiktas is. Besiktas zou volgens Voetbal International een forse afkoopsom willen betalen voor Van Gastel, aangezien Van Bronckhorst de uitdaging in Turkije zonder hem niet wil aangaan. Zelf zit de trainer al zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers in november 2022.

De Parel van het Zuiden begon het seizoen nog met Peter Hyballa als hoofdtrainer, maar van hem werd na vijf wedstrijden afscheid genomen wegens tegenvallende resultaten en een 'samenwerking met de werkomgeving' die als 'onvoldoende' werd beschouwd.

Na het ontslag van Hyballa stond Ton Lokhoff één wedstrijd voor de groep, alvorens Van Gastel het stokje overnam. Sindsdien heeft NAC de weg omhoog gevonden. Sinds de aanstelling van de 51-jarige trainer in september wonnen de Bredanaars zeven wedstrijden en inmiddels vinden ze zichzelf terug op plek negen in de Keuken Kampioen Divisie.

