Bizarre onthullingen over ‘maniakale’ Hyballa, die deel groep ‘spekkies’ noemde

Woensdag, 13 september 2023 om 19:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:01

Peter Hyballa werd woensdagochtend op straat gezet door NAC Breda. Waar de buitenwereld verrast is door het besluit van de clubleiding, is er intern ‘uitvoerig over nagedacht’, zo meldt Voetbal International. Het ochtendblad schrijft in een analyse dat de 47-jarige oefenmeester soms op ‘maniakale’ wijze tekeerging tegen spelers en stafleden.

Hyballa begint in januari, als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar aan zijn tweede dienstverband als trainer van NAC. Onder de Duitse trainer weet de Parel van het Zuiden de weg omhoog in de Keuken Kampioen Divisie te vinden. NAC bereikt uiteindelijk de play-offs, waarin het in de halve finales wordt uitgeschakeld door FC Emmen. Diverse ervaren spelers hekelen op dat moment al de communicatiewijze van Hyballa, zo weet VI.

Oude patronen

In aanloop naar de play-offs constateert men bij NAC dat hij in ‘oude patronen’ terug begint te vallen. “De trainer wordt harder naar zijn spelers, gaat extreem hard trainen en valt steeds vaker uit naar mensen op de werkvloer, schrijft VI in een analyse. “Zeker wanneer de druk toeneemt. Hij vertrouwt niemand. Van de fysio’s tot de kok, niemand is zijn leven zeker bij Hyballa.”

NAC neemt een gok door de verbintenis van Hyballa in april te verlengen, aangezien de optie in zijn contract voor 1 mei moest worden gelicht. Wel besluit men intern om de riemen omtrent Hyballa, die op dat moment al enkele malen voor de camera spelers en staf publiekelijk af heeft gevallen, nóg strakker aan te trekken. De trainer krijgt een mediaverbod en is enkel nog rondom duels te spreken.

Het lijkt te werken, maar tijdens een trainingskamp als voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat het toch mis. “In de staf botst het steeds vaker. Spelers worden ondertussen in groepjes aan tafels geplaatst op basis van uiterlijk of karakter. Een van de groepjes krijgt de naam 'de spekkies'. Hyballa vindt ze te dik. Het begint ludiek, maar naarmate de week vordert, gaat de oefenmeester steeds verder.”

'Spekkies'

De rest van de staf ziet het met afgrijzen aan. Aanwinsten, waar maanden werk in is gestoken om ze naar Breda te krijgen, worden door Hyballa ‘kapot gemaakt‘. “Ze moeten niet fit worden, maar Hyballa-fit’, luidt het credo van de oefenmeester zelf.” Volgens VI is Jort van der Sande een van de slachtoffers van ‘de maniakale wijze’ waarop Hyballa tekeergaat. De spits was het afgelopen seizoen met dertien goals en tien assists van grote waarde voor de Bredanaars, echter laat de Duitse trainer veelvuldig weten het niet in hem te zien zitten.

“Hij noemt hem een mietje, deelt hem in bij de ‘spekkies’ en maakt de aanvaller onzeker. Gevoelsmens Van der Sande, bekend om zijn zachtaardige persoonlijkheid, kiest eieren voor zijn geld. De spits heeft net een huis in Breda en is mateloos populair bij de aanhang, maar wil van zijn situatie verlost worden en zoekt een nieuwe club.” Van der Sande vertrekt uiteindelijk via de achterdeur bij NAC, dat hem transfervrij ziet vertrekken naar ADO Den Haag.

Problemen met stafleden

"Ook in de staf botert het niet tijdens het trainingskamp. Als de technische staf Hyballa wijst op de manier van werken en een vrije middag voorstelt, plant de Duitser op recalcitrante wijze een extra, eindeloze training in. Vier, vijf uur per dag gaat de ploeg tekeer. De spelers lopen diep in het rood, maar Hyballa gebruikt zijn hiërarchische positie om de fysiologische kenners de mond te snoeren.”

De definitieve druppel viel volgens VI in aanloop naar het Keuken Kampioen Divisie-duel met Roda JC. Op het trainingscomplex van NAC staat de selectie enkele dagen achter elkaar urenlang in de bloedhitte op het veld. "In samenspraak met de fysiologen wordt het schema daags voor het duel met Roda JC ingekort. Tegen alle verwachtingen in gaat Hyballa eenmaal op het veld zijn eigen gang. Tweeënhalf uur moeten de spelers tekeergaan."

Dat NAC in eigen huis met 1-3 verlies van Roda JC mag geen verrassing heten. Aanvoerder Cuco Martina loopt een spierblessure op, terwijl enkele ploeggenoten het duel niet kunnen uitspelen. NAC eindigt met negen man, waarna Hyballa na afloop opnieuw zijn spelers afvalt en de dag erna een straftraining inplant. Dat is het moment voor de clubleiding om in te grijpen. Woensdag werd Hyballa ontslagen, voor de tweede keer is zijn onvoorspelbare gedrag hem in Breda fataal geworden.