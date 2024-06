Machtige kopbal Jude Bellingham bezorgt matig Engeland zege in EK-opener

Engeland is erin geslaagd zijn eerste wedstrijd op het EK te winnen. The Three Lions speelden verre van overtuigend, hadden het lastig tegen Servië, maar wonnen uiteindelijk wel dankzij een rake kopbal van Jude Bellingham: 0-1. Dankzij de zege pakt Engeland direct de leiding in Groep C, gevolgd door Slovenië en Denemarken. Die landen hielden elkaar eerder op de avond op een 1-1 gelijkspel.

Aan de kant van Servië moest Dusan Tadic opvallend genoeg genoegen nemen met een reserverol. Bondscoach Dragan Stojkovic koos voor een verstevigd middenveld met daarop onder meer Nemanja Gudelj en Filip Kostic. Dusan Vlahovic stond vlak achter spits Aleksandar Mitrovic.

Bij Engeland geen verrassingen. Spits Harry Kane werd in zijn rug gesteund door Bukayo Saka, Bellingham en Phil Foden. Trent Alexander-Arnold vormde het blok op het middenveld met Declan Rice.

Engeland wist zijn eerste echte kans direct te verzilveren. Een voorzet van Saka werd licht getoucheerd door Strahinja Pavlovic, waardoor de bal perfect voor het doel belandde bij Bellingham. De Real Madrid-ster torende boven zijn directe tegenstander uit en kopte de bal op krachtige en machtige wijze in de bovenhoek: 0-1.

Servië wist daar in eerste instantie niet veel tegenover te zetten, al kreeg het plots wel een serieuze mogelijkheid na slordig balverlies van Alexander-Arnold. Mitrovic, die een rijk verleden heeft in Engeland bij onder meer Fulham, poeierde de bal een halve meter naast het doel van Jordan Pickford. Vlahovic stuitte even later op Marc Guéhi, die uitstekend gepositioneerd stond en het schot van de Juventus-spits keerde.

Engeland creëerde niet gek veel, al had Kyle Walker meer moeten doen met de ruimte die hij door zijn indrukwekkende sprint voor zichzelf creëerde. De back van Manchester City sneed de zestien binnen en omdat Pavlovic een slim, licht duwtje in huis had, verloor Walker zijn balans enigszins en rolde zijn inzet voorlangs.

Servië maakte het Engeland lastig, al bleven de kansen uit voor de Oost-Europeanen. Aan de andere kant was Saka vertrokken en leek hij Foden de kans te bieden om de tweede treffer van de avond aan te tekenen, maar de vleugelspeler van Manchester City was al te ver doorgelopen. Tegenvaller voor Servië was het geblesseerd uitvallen van Kostic, die zich liet vervangen door Filip Mladenovic.

De tweede helft was vrij rommelig te noemen. Desondanks kwamen de Serviërs bijna op gelijke hoogte, ware het niet dat de voorzet van Vlahovic net niet kon worden binnengelopen door Mladenovic. Engeland speelde ver onder zijn kunnen en leek goed weg te komen toen een duw van Kieran Trippier in de rug van Mitrovic onbestraft bleef.

Invaller Jarrod Bowen stond koud in het veld toen bij een ragfijne voorzet afleverde tot bij de tweede paal, waar Kane, door een sublieme reflex van Predrag Rajkovic, tegen de lat kopte. Het was een van de weinige goede momenten van Engeland na rust, dat enkele minuten later met de schrik vrij kwam toen Pickford een verwoestende uithaal van Vlahovic nog maar net over kon tikken.

Invaller Tadic gaf Servië een impuls. Een hoekschop van de voormalig Ajax-aanvoerder leidde de volgende Servische mogelijkheid in. Een stuiterende volley van een andere invaller, Veljko Birmancevic, werd door Kane net voor de doellijn weggekopt. Zonder de reddende actie van de spits van Bayern München leek het erop dat Pickford geklopt zou zijn. Engeland hield uiteindelijk stand en begint het toernooi uitstekend.

