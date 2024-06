Derksen: ‘Hij wordt opgehemeld, maar die man is totaal onvoldoende voor Oranje’

Johan Derksen gaat niet mee in de lovende kritieken voor Bart Verbruggen. De analist van Vandaag Inside Oranje vindt de doelman van het Nederlands elftal uiterst kwetsbaar op hoge ballen en wijst Verbruggen ook aan als hoofdschuldige voor het doelpunt van Polen. "Ik heb me nogal gestoord vanmiddag aan de tv-reporter, maar ook aan de mensen in de studio", zegt Derksen.

Verbruggen bleef in de zestiende minuut op de doellijn staan bij een hoekschop van Polen, die van ongeveer vijf meter werd ingekopt door Adam Buksa. "De keeper werd helemaal opgehemeld...", verzucht Derksen.

"Dat is een aardige keeper op de lijn, maar bij Brighton is iedere voorzet, corner of vrije trap paniek, want hij blijft altijd op de doellijn staan. Bij Brighton heb je nog verdedigers die bijna alle kopduels winnen, maar als hier de tegenstander een bal op het achterhoofd krijgt vanaf de vijfmeterlijn, dan ben je op de lijn geklopt, die ballen zijn niet meer te houden."

Derksen ziet het voor Nederland somber in met Verbruggen in het doel. "Die man is totaal onvoldoende voor zijn goal en met hoge voorzetten. Dat wordt als je dadelijk tegen bijvoorbeeld Britse teams komt een probleem."

Derksen vindt dat Verbruggen had moeten uitkomen om de corner weg te halen. "Die bal moet hij hebben, natuurlijk. Het is twee passen hè." René van der Gijp is het daar totaal mee oneens. "Daar kon-ie niet bij. Die gozer kopt hem ook goed in hoor Johan. Van Dijk zat erachter en Dumfries zat ervoor. Nee, daar kan de keeper niet bij", zegt Van der Gijp als het moment nogmaals wordt getoond.

Ook Dick Advocaat, die te gast is in de talkshow, sluit zich aan bij Van der Gijp. "Bij deze bal kan-ie niet komen."

Derksen blijft bij zijn standpunt. "Die keepers willen allemaal meevoetballen, waar ik al heel nerveus van wordt, maar het zijn allemaal Pim Doesburgjes geworden: ze blijven allemaal op de lijn staan, ze zijn te schijterig om eruit te komen."

