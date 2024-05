‘Ruud Van Nistelrooij krijgt kans op revanche in de Premier League’

Ruud van Nistelrooij wordt gerekend tot de kanshebbers voor de positie van manager bij Leicester City, zo verzekert de Belgische journalist Sacha Tavolieri woensdag op X. De momenteel clubloze Nederlander is wellicht de opvolger van Enzo Maresca, die de promovendus dinsdag inruilde voor Chelsea.

Maresca werd afgelopen seizoen kampioen met Leicester in de Championship, waardoor the Foxes na de zomerstop in de Premier League uitkomen. De 44-jarige Italiaan maakt dat echter niet mee als trainer, daar hij kiest voor een vijfjarig contract bij Chelsea. Maresca is op Stamford Bridge de opvolger van de onlangs vertrokken Mauricio Pochettino.

Aan Leicester nu de taak om een geschikte opvolger voor Maresca te vinden, om zo op een optimale manier aan de voorbereiding op het seizoen 2024/25 te beginnen. Van Nistelrooij wordt dus serieus overwogen in het King Power Stadium, maar er zijn meer kandidaten die in de gaten worden gehouden.

In Engeland worden de bij West Ham United vertrokken David Moyes, Marti Cifuentes (Queens Park Rangers), Mark Robins (Coventry City), Carlos Corberán (West Bromwich Albion) en Graham Potter (clubloos) naar voren geschoven als kandidaten voor Leicester.

Van Nistelrooij kent de Premier League tot dusver alleen als speler. Van the Man diende Manchester United tussen 2001 en 2006 en kwam in die periode tot 150 goals en 30 assists. Zijn grootste succes vierde Van Nistelrooij in 2003, toen de Engelse landstitel werd veroverd. Hij werd dat seizoen topscorer in de Premier League met 25 goals.

Belgische interesse

Afgelopen weekeinde werd viabekend dat Van Nistelrooij een van de vier kandidaten is om Wouter Vrancken op te volgen bij KRC Genk. De 47-jarige clubloze trainer, die dolgraag weer aan de slag wil, staat op een shortlist bij Blauw-Wit. Genk wil binnen twee weken een nieuwe trainer aanstellen.

Vorige week rijdag was het precies een jaar geleden dat PSV het enigszins pijnlijke vertrek van Van Nistelrooij aankondigde. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelde de Geffenaar onlangs dat hij hoopt snel aan een nieuwe klus te beginnen. “Het vuur brandt. Ik sta te trappelen. Ik zal me weer moeten bewijzen en resultaat moeten boeken. Nou, prima.”

Van Nistelrooij werd eerder genoemd bij sc Heerenveen, dat echter besloot om Robin van Persie aan te stellen als hoofdcoach. Diario AS meldde onlangs dat de oud-aanvaller met enkele Spaanse clubs heeft gesproken over een mogelijk dienstverband. Van Nistelrooij hield de namen van de betreffende clubs voor zich.

