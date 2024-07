Van Basten en Ten Hag zijn het niet eens over de prestatie van Xavi Simons in het EK-duel met Polen

Marco van Basten en Erik ten Hag zijn het niet eens over de prestatie van Oranje-international Xavi Simons tegen Polen. Waar de oud-spits van mening is dat de speler van RB Leipzig teleurstelde, vond Ten Hag juist dat de rechtsbuiten goede dingen liet zien.

"Ik vond hem niet goed, ik vond hem eigenlijk een beetje teleurstellen", beoordeelt Van Basten het optreden van Simons. Simons miste net na rust een grote kans, toen hij een counteraanval niet wist af te ronden. Simons leek enigszins te schrikken van een inglijdende Poolse verdediger en schoot naast.

"Als je vertrouwen hebt, kap je hem uit en glijdt de verdediger door. Dan heb je een vrije schietkans. Dat doet een speler die vertrouwen heeft, en hij heeft geen vertrouwen. Dat is iets wat je zelf moet zien te krijgen, want er is niemand die het je heeft. Je moet er hard voor werken."

Ten Hag is het niet eens met de woorden van de AC Milan-legende. "Ik denk dat hij bij zijn club van links naar binnen speelt, nu speelt hij vanaf rechts naar binnen. Maar ik denk dat hij bij zijn club ook weleens van rechts naar binnen speelt."

"Hij speelt daar wel echt op de 10-positie en daar ligt wel echt zijn kracht. Ik vond hem niet zo tegenvallend. Hij speelde niet de sterren van de hemel, maar ik denk wel dat hij goede posities had. Een aantal goede acties, het was niet altijd makkelijk om aan de bal te komen."

"Maar ik geloof dat hij voor rust ook een opgelegde kans gaf aan Memphis, dus hij had zeker ook zijn goede momenten." Ten Hag denkt dat hij Simons zou laten staan. "Maar het hangt er ook vanaf. Het is een toernooi, dus dan ga je ook tactisch kijken. Wat is er nodig? Dus voor de volgende wedstrijd (tegen Frankrijk, red.) kan ik me heel goed voorstellen dat Frimpong gaat spelen."

"Dan verwacht ik toch dat je wat meer terug komt te spelen, en dat er wat meer ruimtes gaan vallen achter de laatste linie van Frankrijk. Maar dat ga je van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En zoals Ronald Koeman ook aangaf: je hebt meer dan elf basisspelers. Zeker op zo'n toernooi waar de wedstrijden zich snel opeenvolgen. Dat zal hij zeker gaan benutten."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!