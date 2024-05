‘Ruud van Nistelrooij mogelijk aan de slag bij viervoudig landskampioen’

Ruud van Nistelrooij is een van de vier kandidaten om Wouter Vrancken op te volgen bij KRC Genk, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De 47-jarige clubloze trainer, die dolgraag weer aan de slag wil, staat op een shortlist bij Blauw-Wit. Genk wil binnen twee weken een nieuwe trainer aanstellen.

Vrijdag was het precies een jaar geleden dat PSV het enigszins pijnlijke vertrek van Van Nistelrooij aankondigde. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelde de Geffenaar onlangs dat hij hoopt snel aan een nieuwe klus te beginnen. “Het vuur brandt. Ik sta te trappelen. Ik zal me weer moeten bewijzen en resultaat moeten boeken. Nou, prima.”

Mogelijk krijgt Van Nistelrooij een nieuwe kans bij Genk, dat een teleurstellend seizoen achter de rug heeft. Vrancken werd begin deze maand op straat gezet en in de komende weken hoopt Genk de trainer voor volgend seizoen te presenteren.

Van Nistelrooij is de bekendste naam op de shortlist van Genk. Ook Thorsten Fink (STVV), Karel Geraerts (Schalke 04) en Johan van Rumst (clubloos) zouden in beeld zijn. Laatstgenoemde stond nooit eerder op eigen benen, maar was jarenlang assistent-trainer onder Philippe Clement bij Club Brugge en AS Monaco.

De naam van Fink werd deze week ook gelinkt aan Feyenoord, dat volgens Voetbal International contact zou hebben gehad met de Duitser. STVV wil Fink absoluut niet kwijt, waardoor Genk mogelijk moet doorschakelen.

Omdat ook Geraerts nog tot medio 2025 vastligt en Van Rumst geen ervaring als hoofdtrainer heeft, lijkt Van Nistelrooij een uitstekende optie voor Genk. Bovendien is de Brabantse trainer direct beschikbaar, gezien zijn clubloze status.

