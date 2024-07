Rapport Oranje tegen Polen: twee spelers vallen door de mand bij EK-start en scoren onvoldoende

Het Nederlands elftal is het EK zondagmiddag begonnen met een overwinning tegen Polen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kwam uit een corner op achterstand, maar trok dat recht via Cody Gakpo. Diep in de tweede helft zorgde invaller Wout Weghorst voor de bevrijdende 2-1.Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen 7,5

Denzel Dumfries 6

Stefan de Vrij 6,5

Het plan van Oranje en Verbruggen in de opbouw werd de laatste twee oefeninterlands al een beetje duidelijk. De goalie wordt getracht geduld te bewaren om zo de tegenstander te lokken. In de beginfase probeerde hij de spitsen een paar keer te bereiken via de lange bal, maar tevergeefs. Wel stond hij op zijn post toen Jakub Kiwior tot twee keer toe een schot loste. Aan de tegentreffer kon hij niets doen. In de tweede helft onderscheidde Verbruggen zich meermaals met belangrijke ingrepen.Ook de Polen hebben de beelden van Nederland - IJsland bestudeerd en besloten de rechterkant vast te zetten bij Denzel Dumfries. De wingback van Internazionale had het dan ook moeilijk in de eerste helft met Nicola Zalewski als directe bewaker. Kort na rust leek Dumfries een niet te missen kans te bieden aan Memphis, maar was het doelman Wojciech Szczesny die het gevaar in de kiem wist te smoren. In de tweede helft kreeg Dumfries meer ruimte om op te rukken en gevaarlijk te worden voor het Poolse doel.Zoals tegen IJsland al duidelijk werd geeft Koeman op het EK de voorkeur aan Stefan de Vrij boven onder meer Matthijs de Ligt en Lutsharel Geertruida. Tegen Polen deed de routinier weinig gekke dingen, zoals we van hem gewend zijn. Solide in de duels en de passing. Wel was hij betrokken bij een miscommunicatie met Jerdy Schouten voorafgaand aan de 1-0 van Polen, waarbij laatstgenoemde onnodig een corner weggaf. Een kwartier voor tijd kopte De Vrij rakelings over uit een corner van Memphis.

Virgil van Dijk 6,5

Nathan Aké 7

Jerdy Schouten 6,5

Joey Veerman 5

Tijjani Reijnders 6,5

Xavi Simons 5

Memphis Depay 6

Cody Gakpo 8

Adam Buksa had het in de eerste helft een paar keer zwaar te verduren, toen hij de in zijn nek hijgende Virgil van Dijk van zich af moest zien te houden. Dat lukte maar zelden. De captain van Oranje was ijzersterk in de duels, maar zag zijn directe tegenstander wel scoren uit een corner na een kwartier spelen. Van Dijk kwam daarbij te laat, zoals ook Dumfries niet kon ingrijpen. In aanvallend opzicht produceerde Van Dijk een schitterende volley uit een corner van Joey Veerman. Szczesny wist die inzet te parreren.Nathan Aké speelde een cruciale rol bij de gelijkmaker van Oranje, waarbij hij doortastend ingreep en Cody Gakpo in staat stelde om te scoren. Op slag van rust bood hij ook Memphis een goede kans met een schitterende crosspass, maar de spits van Oranje schoot voorlangs. In verdedigend opzicht liet Aké weinig steken vallen. De linkspoot van Manchester City speelde een solide wedstrijd en kan rekenen op een ruime voldoende.Ietwat ongelukkig en dom veroorzaakte Schouten de corner waaruit Polen de 1-0 kon maken. Na een misverstand met De Vrij werkte de PSV'er de bal knullig over de eigen achterlijn. In balbezit maakte Schouten een sterke indruk. De middenvelder was rustig, behield goed het overzicht en kreeg de bal naar de juiste kleur.Voor Veerman werd het niet de wedstrijd waar hij op gehoopt had. De middenvelder van PSV wist niet te dicteren, zoals dat tegen IJsland wel lukte. De Portugese scheidsrechter slingerde Veerman na een kwartier op de bon voor een overtreding van de zijkant op ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski. Koeman besloot de ongelukkig spelende Veerman na een uur spelen naar de kant te halen voor Georginio Wijnaldum.Reijnders was van de middenvelders de meest vooruitgeschoven man en had dan ook vaak een aandeel in het aanvalsspel van Oranje. Al na negen minuten dook de middenvelder van AC Milan al gevaarlijk op voor het doel van Szczesny na een flitsende combinatie tussen Schouten en Veerman. Reijnders had het vizier niet op scherp en mikte naast. Reijnders wist het spel niet naar zich toe te trekken, maar kan desondanks rekenen op een voldoende.Simons was samen met Veerman de zwakste schakel bij Oranje. De aanvallende middenvelder annex flankspeler, die door Koeman als rechtsbuiten werd geposteerd, legde wel veel energie in de wedstrijd, maar was lang niet altijd succesvol in zijn acties. Na een kwartier shoot hij voorlangs het doel van Szczesny, tien minuten na rust had hij veel meer uit een snelle uitbraak kunnen halen, toen hij in stelling werd gebracht door Cody Gakpo. Het schot ging uiteindelijk ruim naast. Koeman haalde Simons na een uur naar de kant voor Donyell Malen.Na alle gedoe over de haarband was het nu aan Memphis om nu zijn voeten te laten spreken bij de aftrap van het EK. De centrumspits oogde vol vertrouwen, speelde bij vlagen frivool met hakjes en trucjes, maar was ongelukkig in de afronding. Halverwege de eerste helft schoot hij een bal wild en ongecontroleerd over na goed klaarleggen van Simons. Ook op aangeven van Aké lukte het hem op slag van rust niet om te scoren. Koeman haalde Memphis tien minuten voor tijd naar de kant voor de uiteindelijke matchwinner Wout Weghorst.Veruit de beste man aan de kant van Oranje. Gakpo zorgde continu voor dreiging, wat al vroeg in de wedstrijd leidde tot een vlammend schot in de korte hoek. Na een half uur spelen zette hij Nederland met een van richting veranderd schot naast Polen. Het betekende zijn 10e goal in 25 interlands en zijn eerste EK-goal, nadat hij op het WK al driemaal trefzeker was. Tien minuten voor tijd zat het erop voor Gakpo en werd hij vervangen door Jeremie Frimpong.