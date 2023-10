‘Musiala kan Bayern München verruilen voor avontuur in de Premier League’

Jamal Musiala staat in de belangstelling van Liverpool, zo meldt het doorgaans betrouwbare Sport BILD dinsdagmiddag.

Het toptalent van Bayern München ligt tot medio 2026 vast in Zuid-Duitsland en was in april nog in onderhandeling over een nieuw contract. Deze gesprekken zijn echter stil komen te liggen.

De entourage van Musiala heeft de gesprekken opgeschort, omdat ze willen afwachten hoe de situatie bij Bayern zich gaat ontwikkelen. De twintigjarige middenvelder werd beloofd het nieuwe gezicht van de club te worden, maar is inmiddels in de pikorde voorbijgestreefd door Thomas Müller.

Of Musiala openstaat voor een transfer naar Liverpool, is niet bekend. De in Stuttgart geboren spelverdeler heeft een Engelse vader en bracht een groot deel van zijn jeugd in Engeland door. Bovendien is Liverpool-manager Jürgen Klopp Duits, iets wat de keuze van Musiala kan beïnvloeden.

Mochten the Reds Musiala willen losweken, zal er diep in de buidel getast moeten worden. Transfermarkt.nl schat de waarde van Musiala momenteel op maar liefst 110 miljoen euro.

Sport BILD schrijft daarnaast dat Real Madrid waarschijnlijk ook wel oren heeft naar de komst van Musiala. De Koninklijke zou hem kunnen herenigen met jeugdvriend Jude Bellingham.

Liverpool heeft daarnaast ook interesse in Leroy Sané. Dat meldt The Mirror maandagavond. De ploeg van manager Klopp ziet Sané als ideale opvolger van Mohamed Salah, die nog steeds in de belangstelling staat van Saudi-Arabische clubs.