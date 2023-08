Mohamed Ihattaren vindt nieuwe club en tekent voor vier jaar

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 19:14 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:31

Mohamed Ihattaren heeft een nieuwe club gevonden. De 21-jarige middenvelder, wiens contract bij Juventus onlangs werd ontbonden, vervolgt zijn carrière hoogstwaarschijnlijk bij Samsunspor. Dat maakt de Turkse club dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. Ihattaren tekent bij zijn nieuwe club, die komend seizoen actief is in de Süper Lig, voor vier jaar.

"Onze club heeft een principeakkoord bereikt met Mohamed Ihattaren, die speelde voor Juventus FC", meldt Samsunspor op Twitter. "Ihattaren komt vanavond naar Samsun en tekent morgen na zijn medische keuring een vierjarig contract." Het nieuws komt een halve week nadat bekend werd geworden dat de wegen van Ihattaren en Juventus per direct scheiden.

Kulübümüz son olarak Juventus FC formasi giyen hücum oyuncusu Mohamed Ihattaren ile prensip anlasmasina varmistir. Ihattaren bu gece yarisi Samsun’a gelecek olup yarin saglik kontrollerinden geçtikten sonra kendisi ile 4 yillik resmi sözlesme imzalanacaktir. Kamuoyunun… pic.twitter.com/8VNIOhQ7OR — Yilport Samsunspor ???? (@Samsunspor) August 1, 2023

Vrijdag maakte Juventus namelijk bekend dat de verbintenis van de Utrechter in Turijn, die nog tot medio 2025 liep, werd verscheurd. Middels een korte tweet nam la Vecchia Signora afscheid van Ihattaren. "Het contract dat Mohamed Ihattaren aan Juventus bond is met wederzijds goedvinden officieel beëindigd. Succes Mohamed", zo luidden de woorden van de club.

Ihattaren lag sinds 2021 vast bij Juve, dat destijds 1,9 miljoen euro aan PSV overmaakte. Het werd geen gelukkig huwelijk. Uiteindelijk kwam hij geen minuut in actie voor Juventus, en verhuurperiodes bij Ajax en Sampdoria mislukten ook faliekant. Bij Samsunspor hoopt hij zijn carrière nu dus nieuw leven in te blazen. Die club werd afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau van Turkije, waardoor het vanaf komend seizoen weer in de Süper Lig actief is. Het eerste competitieduel staat voor 13 augustus op de planning, als Samsunspor op bezoek gaat bij Sivasspor.