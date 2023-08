Maurice Steijn verklapt alvast eerste drie basisplaatsen bij Ajax

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 16:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:48

Maurice Steijn heeft een tipje van de sluier opgelicht wat betreft de opstelling tegen Heracles Almelo. De trainer van Ajax stond vrijdagmiddag de pers te woord nadat hij met zijn ploeg een openbare training had afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Zeker is dat Branco van den Boomen, Mohammed Kudus en Jakov Medic aan de aftrap verschijnen bij de seizoensouverture.

Medic heeft een goede indruk gemaakt op Steijn. "Ondanks dat hij er korter bij is vind ik dat hij verder is dan Olivier Aertssen. Aertssen heeft het hartstikke goed gedaan, is voor de leeuwen gegooid als jongen van achttien met een jongen van zeventien (Jorrel Hato, red.) naast zich. Dat zijn geweldige vlieguren geweest voor hem. Hij heeft het goed gedaan, maar ik kijk naar wie ik verder vind. Daarom kies ik voor Medic."

Steijn vindt het geen risico om de Kroaat meteen in te passen. "We hebben met hem gezeten. Hij heeft een week getraind en meegedaan tegen Borussia Dortmund. In een eerder stadium hebben we hem al uitgelegd hoe we willen spelen en wat we van hem verwachten. We hebben een hele week gehad om voor te bereiden. In mijn optiek moet dat genoeg zijn."

Verwacht wordt dat Kudus als rechtsbuiten begint, daar Steven Berghuis door een schorsing niet beschikbaar is. De Oranje-international deelde afgelopen seizoen na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente een vuistslag uit aan iemand die bij de spelersbus stond. Ook kreeg hij in dat duel zijn vijfde gele kaart, wat maakt dat hij in totaal drie wedstrijden niet inzetbaar is.

Forbs

Voor Carlos Forbs komt een basisplaats nog te vroeg. De van Manchester City overgekomen buitenspeler moet zichzelf eerst optrainen voor hij aan de aftrap kan verschijnen. "Hij is fysiek nog wel iets verder weg dan we gehoopt hadden", erkent Steijn. "Hij zou morgen in kunnen vallen, maar is nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen." Forbs werd deze zomer voor 14 miljoen euro overgenomen door Ajax.