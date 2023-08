Maurice Steijn deelt één compliment uit na 3-1 nederlaag tegen Dortmund

Zondag, 6 augustus 2023 om 19:17 • Mart van Mourik

Trainer Maurice Steijn kijkt met gemengde gevoelens terug op het verloren oefenduel met Borussia Dortmund (3-1). Waar de trainer van Ajax aan de ene kant tevreden is over de werklust van zijn spelers, laat hij aan de andere kant weten dat het verdedigend én in de afronding veel beter moet. Verder deelt de coach een compliment uit aan de supporters van de Amsterdammers, die volgens Steijn ‘van begin tot eind’ achter de ploeg stonden.

“Er had meer ingezeten”, concludeert Steijn in gesprek met verslaggeefster Kim Lammers voor de camera van Ziggo Sport. “We hebben zelf niet goed genoeg ingegrepen op het moment dat zij in de aanval waren, terwijl we zelf effectiever moeten zijn in het afmaken. We zijn vandaag weer drie tot vijf keer alleen op de keeper gekomen. We hadden in de voorgaande oefenwedstrijden ook dat wij bij gelijke stand de grootste kans kregen, maar dat we die misten en vervolgens een doelpunt incasseerden. Tegen deze ploeg, Champions League-niveau, denk ik dat we aardig hebben meegespeeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Steijn is vooral erg tevreden over de houding van de eigen fans. “Als je ziet hoe het Ajax-publiek reageert op het spel van de ploeg, dan vind ik dat de supporters een compliment verdienen. Het was voor mij echt genieten. Ik heb ook bij de spelers aangegeven dat ze moeten blijven knokken tot het laatste moment, want dan krijg je dat het publiek erachter blijft staan.”

“Vertrouwen haal ik uit de kansen die we gecreëerd hebben”, vervolgt Steijn. “Ik vind ook dat de manier van drukzetten goed was en dat we Dortmund konden dwingen tot het maken van fouten. Er staat een team en je ziet dat de spelers knokken voor elkaar. Vandaag zag je ook veel interactie met het publiek, dus vanaf nu kan het alleen nog maar beter”, aldus de trainer.