Mats Hummels haalt op X uit richting Engeland en vergaart 120 duizend likes

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mats Hummels, die op X uithaalt naar de Engelse voetbalwereld.

Afgelopen week vielen de beslissingen in de kwartfinales van de Europese clubtoernooien. Voor de Premier League-ploegen verliepen die duels maar weinig succesvol.

Manchester City werd na strafschoppen uit de Champions League geknikkerd door Real Madrid, Arsenal delfde in het miljardenbal het onderspit tegen Bayern München, Bayer Leverkusen bleek in de Europa League te sterk voor West Ham United en Liverpool ging in datzelfde toernooi verrassend onderuit tegen Atalanta.

De enige Engelse ploeg die níét werd uitgeschakeld, is Aston Villa. Het team van Unai Emery kegelde Lille OSC uit de Conference League en maakt zo nog altijd kans op de eindzege in het derde UEFA-clubtoernooi.

Duitsland, daarentegen, is na deze week met nog drie teams actief in Europa: Bayern en Borussia Dortmund strijden om een finaleplek in de Champions League, terwijl Leverkusen nog altijd kans maakt op de Europa League-trofee.

Daarnaast werd deze week duidelijk dat de Bundesliga volgend seizoen zo goed als zeker recht heeft op een vijfde ticket voor de Champions League, ten koste van de Premier League. Door de afgelopen week vergaarde coëfficiënten kan de Duitse competitie bijna onmogelijk worden ingehaald door de Engelse.

Reden genoeg voor Hummels om zijn gram te halen op X. "Goed geoogst deze week, mijn mede-boeren", schrijft de Duitse verdediger van Dortmund op het sociale media-platform. Hummels doelt daarmee gekscherend op het verwijt dat de Bundesliga een 'farmer's league' zou zijn, een term die vaak vanuit Engeland richting Duitsland wordt geslingerd. Veel mensen lijken de boodschap van Hummels te waarderen, daar zijn post inmiddels ruim 127 duizend likes heeft vergaard.

