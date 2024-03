Basisspeler bij Dortmund - PSV ‘acht zichzelf te traag’ en denkt na over stoppen

Mats Hummels overweegt om na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen te hangen, zo maakt Bild Sport bekend. De centrale verdediger beschikt over een aflopend contract bij Borussia Dortmund en twijfelt of hij wil verlengen.

Afgelopen zomer verlengde de inmiddels 35-jarige rechtspoot zijn contract met één seizoen, tot medio 2024. In de winterstop van dit seizoen leek het vanzelfsprekend dat BVB hem een nieuwe aanbieding ging doen, maar er zijn dingen veranderd de afgelopen weken.

Zo is de relatie tussen Hummels en trainer Edin Terzic bekoeld. Volgens Bild Sport leven ze op gespannen voet, maar zetten ze hun vete opzij voor het gemeenschappelijke doel: de vierde plaats in de Bundesliga halen.

Een nieuwe contractaanbieding is mogelijk niet meer nodig. Hummels twijfelt of hij nog wel door wil gaan met voetballen. Hij is zich ervan bewust dat hij het tempo van de Champions League steeds minder goed aankan.

Ook geeft zijn lichaam steeds meer signalen dat hij rustiger aan moet doen. Steeds vaker moet hij tevens tackles inzetten, omdat zijn snelheid te wensen overlaat.

Daarbovenop wil Hummels ook nog meer tijd met zijn zoontje doorbrengen. Al deze factoren wijzen erop dat de 78-voudig international van Duitsland bezig is aan zijn laatste maanden als prof.

Hummels werd in zijn carrière zes keer kampioen van Duitsland (twee keer met Dortmund en vier keer met Bayern München). Daarnaast was hij basisspeler in het elftal van bondscoach Joachim Löw, dat in 2014 wereldkampioen werd. Tot dusver heeft hij 436 Bundesliga-duels achter zijn naam.

