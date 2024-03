Van der Vaart schrikt van PSV-spits Luuk de Jong: ‘Een heel raar interview’

Rafael van der Vaart heeft woensdagavond vol verbazing gekeken naar het interview van PSV-spits Luuk de Jong na het verloren uitduel met Borussia Dortmund (2-0) in de Champions League. De 33-jarige aanvoerder van de Eindhovenaren gaf vooral aan trots te zijn op zijn ploeg, maar daar wilde de analist van Ziggo Sport absoluut niet in mee.

De Jong was na afloop zelfkritisch over de kans die hij in blessuretijd miste, waardoor PSV langszij had kunnen komen in het Signal Iduna Park. Verder wilde de aanvalsleider zijn interview vooral positief afsluiten. “Dit avontuur was fantastisch natuurlijk. We hebben een hele mooie groepsfase gehad, nadat we het al goed hadden gedaan in de kwalificatie. Hoe we in Sevilla door zijn gegaan… ik ben heel trots op het team. Dat we ook de achtste finales halen en de kwartfinale niet onmogelijk was. We hebben het fantastisch gedaan in de Champions league.”

Van der Vaart heeft zich geërgerd aan het interview van De Jong, zo liet de voormalig middenvelder blijken tijdens de nabeschouwing op de sportzender. “Toch heb ik hier moeite mee. Trots... Dat is wat we bedoelen, ze hebben er niet in geloofd. Ze waren tevreden met dit. En als je tevreden bent, dan vind je het allemaal wel oké.”

“Ik vind het een heel raar interview”, gaat Van der Vaart verder. “Je verliest, je wordt uitgeschakeld, terwijl je de tweede helft beter was. Je moet doodziek zijn!” Collega-analist Youri Mulder zag een andere reactie bij het duel tussen Atlético Madrid en Internazionale. “Daar hebben we net huilende mensen gezien, met zoveel passie. Die passie om de duels te winnen had PSV gewoon niet.”

Van der Vaart baalt overduidelijk van de houding van De Jong. “Dan heb ik liever een boos iemand, die om zich heen trapt. Of in ieder geval geëmotioneerd, maar nu zijn ze trots. Ze beginnen zelfs nog over Sevilla.”

De Jong kreeg na afloop van het duel tussen Borussia Dortmund en PSV een 5 uitgedeeld van. “PSV was voor rust aanvallend zeer onmachtig en de aanvoer richting De Jong bleef dus uit. De aanvalsleider, met 22 doelpunten gedeeld topscorer in de Eredivisie, had nauwelijks balbezit en kon het zijn bewakers Niklas Süle en Mats Hummels dan ook niet lastig maken.”

“Na rust kreeg De Jong meer gelegenheid om gevaar te stichten, al had de PSV'er te vaak te maken met een overvol strafschopgebied. Ver in blessuretijd schoot de spits van dichtbij en in kansrijke positie over, tot afgrijzen van alles en iedereen bij PSV”, luidde het oordeel van redacteur Rian Rosendaal.

