Goed nieuws voor PSV: Borussia Dortmund ziet basiskracht wegvallen

Edin Terzic, trainer van Borussia Dortmund, kan woensdagavond tegen PSV geen beroep doen op Julian Ryerson. Dat nieuws brengt Sky Deutschland op de wedstrijddag naar buiten. 26-jarige rechtsback uit Noorwegen moest de afsluitende training van dinsdag missen wegens een huidontsteking. Marius Wolf lijkt zijn logische vervanger in het Signal Iduna Park.

Het ontbreken van Ryerson is een aderlating voor Terzic, daar de Noorse international vrijwel altijd kan rekenen op een basisplaats bij Borussia Dortmund. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 15 miljoen euro.

Ryerson kwam dit seizoen al 2.042 minuten in actie namens BVB, verdeeld over 23 officiële optredens. Daarin was de rechtspoot goed voor drie doelpunten. Eenmaal fungeerde Ryerson als aangever.

Zijn vervanger, de 28-jarige Wolf, is vijfvoudig international van Duitsland. De rechtspoot kwam dit seizoen tot 1.074 speelminuten in 22 officiële wedstrijden. Volgens Transfermarkt is Wolf een stuk minder waard dan Ryerson: slechts 6,5 miljoen euro. Wolf krijgt woensdag de zware taak om Hirving Lozano te bewaken.

De huidinfectie van Ryerson is een extra domper voor Terzic, aangezien de coach eerder al moest puzzelen vanwege de schorsing van Nico Schlotterbeck. De Duitser wordt vervangen door zijn ervaren landgenoot Mats Hummels (35).

Hummels deed tijdens het heenduel in Eindhoven (1-1) al mee als vervanger van Niklas Süle, die vorige maand last-minute moest afhaken wegens een blessure. Hummels veroorzaakte, tot zijn eigen ongenoegen, een strafschop. Daardoor kon PSV-spits Luuk de Jong vanaf elf meter de cruciale gelijkmaker noteren.

Oranje-international Donyell Malen, die in het Philips Stadion trefzeker was, zal opnieuw aantreden in de basiself van Borussia Dortmund. Datzelfde geldt voor Vlaardinger Ian Maatsen, die als linksback PSV-aanvaller Johan Bakayoko zal bestrijden. De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en PSV begint woensdagavond om 21:00 uur en is live te zien op RTL 7.

Nieuwe vermoedelijke opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Hummels, Maatsen; Can, Sabitzer, Brandt; Malen, Füllkrug, Sancho.

