Luuk de Jong zet deur voor Oranje op een kier: ‘Hij kan me altijd bellen’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 23:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:55

Luuk de Jong plaatste zich woensdagavond met PSV dankzij een 5-1 zege op Rangers voor de groepsfase van de Champions League. De spits was vorige week in Glasgow (2-2) al belangrijk met een treffer en maakte ook de cruciale 3-1 in het Philips Stadion. De aanvalsleider was daarnaast ook goed voor een assist. De analisten van RTL 7 stellen dat hij in bloedvorm is en vragen of een terugkeer bij het Nederlands elftal een mogelijkheid is. "Ik heb goed contact met Koeman, dus hij kan me altijd bellen. Ik denk wel dat hij mijn nummer nog heeft."

"Kan Koeman jou uit je pensioen halen?", vraagt presentator Marcel Maijer aan de ervaren goalgetter. "Nee, ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt", begint De Jong nog met een duidelijk afwijzend antwoord. "Maar hij kan me altijd bellen en we kunnen over dingen praten. Ik heb altijd goed contact met hem gehad, maar ik heb daar zeker een bewuste keuze in gemaakt. Zeg nooit 'nooit' natuurlijk, maar ik heb dat om bepaalde redenen gedaan."

Kan Ronald Koeman ervoor zorgen dat Luuk de Jong terugkomt bij Oranje? “Hij kan altijd bellen, we kunnen altijd koffie drinken” ?? pic.twitter.com/lz5vgc2CBs — VTBL ? (@vtbl) August 30, 2023

Maijer stelt dat hij 'een klein kiertje hoort'. "Nou ja, het blijft voetbal", antwoordt De Jong met een lach. "Maar wat ik zeg: om bewuste redenen heb ik daarvoor gekozen. Maar ik heb goed contract met Koeman en we kunnen altijd een kopje koffie drinken om met elkaar te praten." Analist Jan Boskamp haakt in: "Maar Luuk, je weet toch wel dat je in bloedvorm bent? Als ik bondscoach zou zijn en je ziet de problemen die je hebt, dan zou ik je toch misschien bellen." De Jong: "Ik heb goed contact met Koeman, dus hij kan me altijd bellen. Ik denk wel dat hij mijn nummer nog heeft", lacht de spits. Boskamp doelt waarschijnlijk op Memphis Depay, die wegens een blessure moet afhaken bij Oranje.

???????? ???????? ???????? ?? Daar is de aanvoerder natuurlijk weer met het hoofd! De Eindhovenaren komen snel met een antwoord ??#ZiggoSport #UCL #PSVRAN pic.twitter.com/L1WqPMNZDw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 30, 2023

PSV wist wat het te doen stond na de 2-2 in Glasgow: winnen. De Eindhovenaren domineerden voor rust, al was Ismael Saibari de enige speler die het net wist te vinden. Na rust verdubbelde de nummer 10 van PSV de score, waarna De Jong vlak na de 2-1 van James Tavernier de 3-1 maakte. In de slotfase zorgden Joey Veerman en Connor Goldson (eigen doelpunt) voor de eindstand. Donderdag hoort PSV, net als Feyenoord, aan welke ploegen zij gekoppeld worden in de groepsfase van het miljardenbal.