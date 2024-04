Liverpool meldt zich officieel bij Feyenoord voor Arne Slot

Liverpool heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld voor Arne Slot, zo meldt journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. De 45-jarige trainer ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2026 vast, waardoor de Stadionclub vrij kan onderhandelen over zijn diensten. Slot heeft geen gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan.

Liverpool ziet in Slot de ideale opvolger van Jürgen Klopp, die na dit seizoen afscheid neemt op Anfield. Volgens Gouka beseffen the Reds dat er een afkoopsom op tafel moet komen. Woensdagochtend heeft de nummer twee van de Premier League zich officieel gemeld in De Kuip. Vanuit Engeland wordt dat nieuws bevestigd door kwaliteitskrant The Times.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt vlak na het nieuws van Gouka dat Liverpool en Slot reeds goede gesprekken voeren over zijn toekomstige contract. Feyenoord en de Engelse club moeten volgens de Italiaanse journalist nog overeenkomen over een transfersom.

Volgens Romano wil Slot dolgraag aan de slag in Liverpool. De Italiaan meldt daarbij dat de succescoach van Feyenoord al meerdere stafleden heeft aanbevolen aan de Engelse topclub. De onderhandelingen zullen de komende dagen doorgaan.

Liverpool is druk op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, daar Klopp na acht seizoenen gaat vertrekken. In de Engeland krijgt de Bergentheimer grote schoenen om te vullen: Klopp legde als manager van Liverpool onder meer beslag op de Champions League en Premier League, waardoor hij niet meer stuk kan bij de trouwe aanhang van de club.

Slot leidde Feyenoord onder meer naar de landstitel in 2023 en de bekerwinst afgelopen zondag tegen NEC (1-0). Daarnaast bereikte hij in zijn eerste seizoen met de Rotterdammers de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma. Alleen de Johan Cruijff Schaal ontbreekt nog in zijn prijzenkast.

De Telegraaf kwam woensdagochtend vroeg al met het nieuws dat Feyenoord denkt aan FC Twente-trainer Joseph Oosting. Volgens de ochtendkrant hebben de Rotterdammers de huidige trainer van de Tukkers 'op de radar als mogelijke vervanger'. De regerend kampioen oriënteert zich duidelijk alvast op de trainersmarkt, daar een vertrek van Slot zeer waarschijnlijk lijkt.

