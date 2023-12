Nederlander maakt unieke goal, volgt Seedorf en Castelen op en treft City op WK

Urawa Red Diamonds heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finale van het WK voor clubteams. In het Prince Abdullah al-Faisal Stadium in Jeddah was de Japanse formatie met 0-1 te sterk voor het Mexicaanse Léon. Matchwinner is Alex Schalk, die met zijn doelpunt, na Clarence Seedorf en Romeo Castelen, de derde Nederlander ooit werd die scoort op een WK voor clubs. In de halve eindstrijd treffen de Urawa Reds Manchester City.

Club León - Urawa Red Diamonds 0-1

Bij de ploeg van trainer Maciej Skorza begon zowel Bryan Linssen als Schalk op de bank, maar een kwartier voor tijd mocht laatstgenoemde als vervanger van Tomoaki Okubo proberen een doorbraak te forceren. De Nederlander greep de kans met beide handen aan, want binnen vijf minuten na zijn invalbeurt opende hij de score.

Na een pass van José Kanté in het zestienmetergebied schoot Schalk met een diagonale schuiver raak: 0-1. De Urawa Reds wisten de voorsprong tot het laatste fluitsignaal vast te houden, waardoor de club het in de halve finale mag aantreden tegen het automatisch geplaatste Manchester City. Die wedstrijd wordt komende dinsdag afgewerkt.

3 - @REDSOFFICIAL's Alex Schalk is the third Dutchman to find the net at the FIFA Club World Cup in its current format (since 2005), after Clarence Seedorf for Milan in 2007 and Romeo Castelen for Western Sydney Wanderers in 2014. Globetrotters. pic.twitter.com/UvmMCqwrhh