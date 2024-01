‘Bomber van Breda’ moet ADO Den Haag naar de Eredivisie schieten

Alex Schalk keert definitief terug op de Nederlandse velden. De 31-jarige aanvaller, die een transfervrije status had na zijn vertrek bij het Japanse Urawa Red Diamonds, heeft een contract tot medio 2025 getekend bij ADO Den Haag. Daarnaast heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie de optie op een seizoen extra bedongen.

"We zijn verheugd dat we Alex mogen verwelkomen in Den Haag", jubelt technisch directeur Joris Mathijsen na het zetten van de handtekeningen. "Voor de voorhoede zochten we eveneens een versterking. Deze hebben we met de komst van Alex Schalk kunnen invullen."

"De afgelopen jaren heeft Alex zich in het buitenland laten gelden en nu wil hij ADO Den Haag helpen met het verwezenlijken van onze ambities. Het spreekt voor zich dat we blij zijn dat we Alex aan onze selectie mogen toevoegen."

Het nieuws van de komst van Schalk volgt kort op de spectaculaire 5-3 overwinning van ADO op De Graafschap van vrijdagavond. De thuisclub keek al snel tegen een 0-2 achterstand aan, maar wist alsnog te winnen. Nummer twee ADO staat nog wel steeds acht punten achter koploper Willem II, dat met 0-5 won van TOP Oss.

Avonturier

Schalk doorliep de jeugdopleiding van NAC Breda, waar hij ook debuteerde in het betaald voetbal. De Bomber van Breda speelde in Nederland ook voor Jong PSV en Go Ahead Eagles. Daarna volgden buitenlandse avonturen bij Ross County, Servette FC en laatstelijk Urawa Red Diamonds.

Schalk veroverde met Urawa Red Diamonds de Aziatische Champions League en schoot de Japanse club naar de halve finale op het WK voor clubteams. Daarin was men niet opgewassen tegen de latere winnaar Manchester City.

Ambitieus ADO

Schalk is de tweede grote naam die het op promotie jagende ADO presenteert, nadat Nick Marsman donderdag werd aangetrokken. De doelman zat tegen De Graafschap nog op de bank. Er doken ook berichten op over een terugkeer van Jens Toornstra, maar die geruchten werden al snel ontkracht.

