Lars Veldwijk hoort megaschorsing na rijden onder invloed

Donderdag, 10 augustus 2023 om 13:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:47

Lars Veldwijk heeft een schorsing gekregen van vijftien wedstrijden van de Korea Professional Football League (K League). De Zuid-Koreaanse voetbalcompetitie straft hem daarmee voor het rijden onder invloed. Veldwijk, spelend voor Suwon City, werd in de nacht van zondag op maandag om 04:00 uur 's nachts staande gehouden met te veel alcohol in zijn bloed. Ook moet hij een boete betalen van 3.000 euro.

Veldwijk, die alleen in de auto zat, heeft volgens de politie Seoul Gangnam geen schade aangericht. Toch zijn de gevolgen groot voor de aanvaller. De Zuid-Koreaanse voetbalorganisatie heeft namelijk besloten om hem uit te sluiten voor de komende vijftien wedstrijden, zo is bekend geworden. Ook heeft hij een boete van 4 miljoen won (circa 3.000 euro) gekregen.

Ook zijn werkgever Suwon City treft 'disciplinaire maatregelen' tegen Veldwijk, maar benadrukt dat zijn contract niet wordt ontbonden. Een jaar geleden overkwam de Japanse voetballer Takahiro Kunimoto hetzelfde: zijn club Jeonbuk Hyundai Motors besloot de samenwerking wel per direct te beëindigen na een dronkemansrit.

Een woordvoerder van Suwon City gaf eerder deze week bij Shownieuws toelichting op de zaak. "In Zuid-Korea is het zo dat ze je kunnen aanhouden als je alcoholpromillage boven de 0,03 ligt. Als het hoger is dan 0,08 kunnen ze het rijbewijs afpakken. Lars had een alcoholpromillage van 0,19. Ik weet niet precies wat dat betekent voor zijn rijbewijs. Hij heeft een internationaal rijbewijs, dat kunnen ze tijdelijk intrekken." 0,19 promille staat gelijk aan het drinken van één biertje.

Veldwijk vertrok in januari 2020 bij Sparta Rotterdam om in Zuid-Korea te gaan spelen, eerst bij Jeonbuk Hyundai Motors. Na een jaar stapte hij over naar Suwon City, dat toen nog uitkwam op het tweede Zuid-Koreaanse niveau. In zijn eerste seizoen promoveerde Veldwijk met de club, waardoor hij sindsdien weer actief is in de K League 1. Veldwijk is de onbetwiste eerste spits van Suwon, ook dit seizoen. Hij staat in totaal op 39 goals en 21 assists in 110 officiële duels voor de club.