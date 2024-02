‘Lars Veldwijk gaat na geklapt avontuur in Zuid-Korea aan de slag in Spanje’

Lars Veldwijk is in Spanje om een transfer naar CD Castellón af te ronden, zo meldt de Spaanse journalist Paco Xixidro. De 32-jarige spits zat zonder club na zijn abrupte vertrek bij het Zuid-Koreaanse Suwon FC. De boomlange aanvalsleider uit Uithoorn werd eind september op straat gezet, toen hij zich schuldig had gemaakt aan rijden onder invloed.

Veldwijk gaat zich voegen bij het Castellón van trainer Dick Schreuder. De koploper van de Primera Federacion (Groep 2) heeft met Daijiro Chirino, Jozhua Vertrouwd, Haris Medunjanin en Gervane Kastaneer al meerdere spelers met Nederlandse roots onder contract staan. Veldwijk, zevenvoudig international van Zuid-Afrika, kan zich donderdag bij deze enclave voegen.

De boomlange spits verbleef de afgelopen maanden in Nederland, in afwachting van een nieuw avontuur. Veldwijk maakte er daarbij geen geheim van dat hij het liefst weer in het buitenland aan de slag gaat. De afgelopen vier jaar speelde hij in Zuid-Korea. Eerst voor Jeonbuk Hyundai, later voor Suwon FC.

Afgelopen zomer kwam er een abrupt einde aan het Aziatische avontuur van Veldwijk. De goaltjesdief werd in augustus staande gehouden met te veel alcohol in zijn bloed. In een statement van Suwon betuigde Veldwijk zijn spijt. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans die Suwon liefhebben en zich zorgen hebben gemaakt over dit incident.”

Veldwijk werd door de Zuid-Koreaanse K League voor liefst vijftien wedstrijden geschorst, waardoor Suwon FC besloot dat het beter was om afscheid te nemen van de spits. Dat was een zware beslissing, daar Veldwijk op het veld een zeer waardevolle speler was voor de club.

In totaal speelde Veldwijk liefst 111 officiële wedstrijden voor Suwon FC, waarin hij goed was voor 40 doelpunten en 21 assists. In Zuid-Korea wist de spits één landstitel aan zijn palmares toe te voegen, in 2020 met Jeonbuk Hyundai.

Spanje wordt het zesde land waarin Veldwijk actief gaat zijn als profvoetballer. In Nederland speelde de rechtspoot voor FC Volendam, FC Utrecht, FC Dordrecht, Excelsior, PEC Zwolle, FC Groningen en Sparta.

In Engeland stond Veldwijk onder contract bij Nottingham Forest. Ook speelde de spits in België, namens KV Kortrijk. Noorwegen (Aalesund) en dus Zuid-Korea (Jeonbuk Hyundai en Suwon) completeren het indrukwekkende lijstje van Veldwijk.

