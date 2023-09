Rijden onder invloed kost Lars Veldwijk de kop: spits op straat gezet

Donderdag, 28 september 2023 om 09:55 • Wessel Antes • Laatste update: 10:35

Lars Veldwijk kan op zoek naar een nieuwe werkgever, zo blijkt uit een persbericht van zijn voormalig werkgever Suwon FC. De Zuid-Koreaanse club laat weten dat tijdens een bestuursvergadering is besloten dat het contract van de 32-jarige spits ontbonden wordt. Veldwijk, die eigenlijk nog tot december 2024 in de K League 1 zou spelen, is zodoende per 30 september transfervrij. De Zuid-Afrikaans international werd vorige maand staande gehouden met te veel alcohol in zijn bloed.

In het statement van Suwon betuigt Veldwijk opnieuw zijn spijt. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans die Suwon liefhebben en zich zorgen hebben gemaakt om dit incident”, laat de in Uithoorn geboren aanvalsleider onder meer weten. Veldwijk werd door Suwon al voor de rest van het seizoen gestraft en kreeg van de Zuid-Koreaanse K League een schorsing opgelegd van maar liefst vijftien wedstrijden. Aangezien het in Zuid-Korea absoluut not done is om onder invloed te rijden, lijkt zijn toekomst in een ander land te liggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Veldwijk werd begin augustus in de nacht van zondag op maandag om 04:00 uur 's nachts staande gehouden met te veel alcohol in zijn bloed. Vervolgens moest hij een boete van 4 miljoen won (circa 3.000 euro) betalen en werd hem een schorsing opgelegd. Veldwijk, die alleen in de auto zat, heeft volgens de politie Seoul Gangnam geen schade aangericht. Toch zijn de gevolgen groot voor de aanvaller, die op zoek kan naar een nieuwe uitdaging. Per 30 september staat hij niet meer onder contract bij Suwon, voor wie hij in 111 wedstrijden 40 keer scoorde en 21 assists afleverde.

Veldwijk vertrok in januari 2020 bij Sparta Rotterdam om in Zuid-Korea te gaan spelen, eerst bij Jeonbuk Hyundai Motors. Na een jaar stapte hij over naar Suwon, dat toen nog uitkwam op het tweede Zuid-Koreaanse niveau. In zijn eerste seizoen promoveerde Veldwijk met de club, waardoor hij sindsdien weer actief was in de K League 1. Veldwijk was de onbetwiste eerste spits van Suwon, ook dit seizoen. Toch neemt de club nu het morele besluit om afscheid van hem te nemen.