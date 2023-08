Tooske Ragas schrikt bij Shownieuws van situatie Veldwijk: ‘Klinkt niet goed’

Woensdag, 9 augustus 2023 om 11:52 • Laatste update: 11:53

Lars Veldwijk hoeft voorlopig niet op speeltijd te rekenen bij Suwon FC. De aanvaller werd vorige week om 04:00 uur 's nachts staande gehouden vanwege rijden onder invloed. De club acht het niet verstandig om Veldwijk nog langer op te stellen, daar rijden onder invloed in Zuid-Korea harder wordt aangepakt dan in andere landen. Zeker in het geval van sporters en buitenlandse spelers.

De situatie is ook bij Shownieuws onderwerp van gesprek. "Het is niet dat hij dronken achter het stuur zat, maar Korea is Korea", duidt showbizzjournalist Evert Santegoeds de zaak. "Veldwijk is gepakt met drank in zijn bloed en dat moet je zeker in Zuid-Korea niet doen. Daar mag je helemaal niets drinken in het verkeer. Waarschijnlijk heeft hij één biertje gedronken."

Het showbizzprogramma heeft een woordvoerder van Suwon FC om opheldering gevraagd. "In Zuid-Korea is het zo dat ze je kunnen arresteren als je alcoholpromillage boven de 0,03 procent ligt. Als het hoger is dan 0,08 kunnen ze het rijbewijs afpakken. Lars had een alcoholpromillage van 0,19 procent. Ik weet niet precies wat dat betekent voor zijn rijbewijs. Hij heeft een internationaal rijbewijs, dat kunnen ze tijdelijk intrekken."

De woordvoerder benadrukt dat er meerdere belangen spelen bij de afwikkeling van de zaak. "De club heeft nog geen definitieve beslissing genomen wat er gaat precies gaat gebeuren, maar als ze hem blijven opstellen zullen de fans hun onvrede laten blijken", laat hij weten. "Dat is schadelijk voor het imago van zowel Lars als de club." Presentatrice Tooske Ragas schrikt van de woorden van de perschef. "Zo, dat klinkt niet goed."