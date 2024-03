Kraay legt uit waarom Frimpong in Oranje moet: 'Jezus! Het is ongelooflijk!

Hans Kraay junior wil Jeremie Frimpong deze zomer zien schitteren op het EK. De analist annex verslaggever van ESPN heeft de statistieken van de rechtspoot bij Bayer Leverkusen onder ogen gezien en denkt daarom dat Frimpong in aanvallend opzicht van grote waarde kan zijn voor Oranje.

"Frimpong... Jezus! Het is ongelooflijk! Tien goals als wingback bij Bayer Leverkusen en negen assists. Hij is bij negentien goals betrokken", is Kraay in een video-item laaiend enthousiast over de middenvelder die pas 28 minuten in het Nederlands elftal speelde.

"Dus kun je daar bijna niet omheen, als je met wingbacks speelt", geeft Kraay vervolgens mee aan bondscoach Ronald Koeman, die zijn definitieve EK-selectie nog moet samenstellen. "Frimpong, daar kun je sowieso in de selectie niet omheen."

Kraay krijgt de vraag of de wingbacks van Oranje het grootste hoofdpijndossier is voor Koeman. "Nee, het grootste hoofdpijndossier wordt het tweetal dat achter Brobbey gaat spelen. Als Brobbey speelt", antwoordt de Oranje-volger.

Dumfries

Een eventuele basisplaats voor Frimpong op rechts gaat misschien ten koste van Denzel Dumfries, al jarenlang een vaste waarde in Oranje. "Ik vind het altijd zó ongelooflijk zonde dat er altijd aan getwijfeld wordt. Hij is de nummer één-back. En ook altijd mijn nummer één-geweest", benadrukt Kraay.

"Maar er zit er nu eentje in zijn nek te hijgen", doelt Kraay op de aanstormende Frimpong. "En Dumfries heeft maar 59 procent van de wedstrijden (van Inter, red.) in de basis gespeeld."

Frimpong en Oranje

Frimpong kwam tot dusver pas een keer in actie voor Oranje. Dat was vorig jaar oktober, toen hij van Koeman bijna een halfuur mocht meedoen in de met 1-2 verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Hij was toen de vervanger van Dumfries.