Kraay denkt te weten voor welke grote naam PSV kiest als nieuwe trainer

Zondag, 28 mei 2023 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:35

Hans Kraay junior verwacht dat PSV voor Peter Bosz gaat als permanente opvolger van Ruud van Nistelrooij. De verslaggever en analist van ESPN denkt dat de clubleiding in Eindhoven een trainer wil aanstellen die aanvallend voetbal propageert en in dat kader denkt hij aan de momenteel clubloze Bosz. De voormalig coach van Ajax zit zonder club sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon vorig jaar oktober.

"PSV zoekt een trainer met een handtekening. Dat lees je overal", zo opent Kraay junior zondag in Goedemorgen Eredivisie. "Met een herkenbare voetbalstijl. Peter Bosz heeft nauwelijks prijzen gewonnen en in alle praatprogramma's nadrukkelijk gesolliciteerd om trainer van Ajax te worden. Ik zeg niet dat Peter Bosz de trainer moet worden, dat zeg ik absoluut niet. Maar wel dat Peter Bosz de trainer gaat worden, omdat ze een aanvallende stijl en een handtekening willen hebben. Ik zeg niet dat het mijn keuze is, maar ik denk dat het hun keuze gaat worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tafelgenoot Aad de Mos denkt dat Bosz zeker geschikt is voor het trainerschap bij PSV. "Ik denk dat hij die kwaliteiten bewezen heeft bij Ajax." De voormalig trainer van zowel PSV als Ajax kijkt vervolgens naar andere opties. "Als ik 'td' was, zou ik het aandurven met Thomas Letsch. Bij Vitesse en ook nu weer bij Bochum heeft hij een heel goede indruk achtergelaten. Maar hij heeft een nadeel, dat hij uit dat RB Leipzig-gebeuren komt. Maar Letsch zou ik een goede kandidaat vinden", geeft De Mos mee aan PSV.

Volgens Henk Timmer, ook te gast in de talkshow, is Wim Jonk een geschikte kandidaat voor PSV. "Wim heeft bij PSV gespeeld, wil aanvallend spelen en kan nu ook omschakelen naar iets anders. Dat heeft hij wel laten zien bij Volendam, hij kan het oppakken als er iets fout gaat. Ik vind Wim Jonk een prima trainer voor PSV." Tafelgenoot Stan Valckx vindt juist dat PSV een balletje moet opgooien bij Maurice Steijn, die uitstekend presteert met Sparta Rotterdam dit seizoen.