Zirkzee raakt geblesseerd en ziet streep door Oranje-debuut gaan

Een domper voor Joshua Zirkzee. De Bologna-spits, die was opgenomen in de voorselectie van Oranje, is geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. Daardoor is Zirkzee de komende tijd uit de roulatie. De oefenduels van Oranje tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart) gaat de Schiedammer sowieso niet halen.

Het noodlot sloeg zaterdag toe voor Zirkzee. De Nederlander raakte vlak voor tijd geblesseerd tegen Internazionale (0-1 nederlaag) en moest zich laten vervangen door Jens Odgaard.

Uit onderzoek blijkt nu dat Zirkzee drie tot vier weken aan de kant staat. De oefenduels van Oranje komen dus sowieso te vroeg voor de 22-jarige goaltjesdief.

Dat zal als een mokerslag voor hem aankomen. Zirkzee was juist zo aan de weg aan het timmeren met zijn tien competitieduels dit seizoen.

Daarom verdiende hij een voorselectie van Ronald Koeman, waartoe ook Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Memphis Depay (Atlético Madrid), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (Liverpool) en Brian Brobbey (Ajax) behoren.

Vrijdagmiddag maakt Koeman de definitieve groep bekend. Op 22 maart oefent Oranje tegen Schotland in de Johan Cruijff ArenA, alvorens naar Frankfurt af te reizen. Daar is Duitsland, gastland van komend EK, op 26 maart de tegenstander.

Het was de eerste voorselectie ooit voor Zirkzee. Ook Feyenoorder Quinten Timber zat voor het eerst bij de voorlopige groep. Laatstgenoemde wacht net als Nick Olij, die ook in de voorselectie zit, nog op zijn haasje.

