AC Milan schrikt niet van prijskaartje voor Zirkzee en ligt op pole position

AC Milan is favoriet in de strijd om Joshua Zirkzee, zo melden verschillende Duitse en Italiaanse media, waaronder Sport1 en La Gazzetta dello Sport. De Nederlandse aanvaller heeft echter wel een torenhoog prijskaartje om zijn nek hangen.

Met het naderende vertrek van Olivier Giroud, zal Milan komende zomer op zoek moeten naar een nieuwe spits. De Fransman heeft volgens Italiaanse media een akkoord met LAFC, waardoor hij na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk naar de Verenigde Staten verhuist.

Milan heeft een lijst gemaakt met spitsen die hem eventueel zouden kunnen vervangen. Jonathan David (LOSC Lille), Sehrou Guirassy (VfB Stuttgart) en Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) worden genoemd, maar bovenaan het lijstje prijkt de naam van Zirkzee.

Milan maakt zelfs een goede kans om de voormalig speler van onder meer RSC Anderlecht en Bayern München in te lijven. Zirkzee voelt zich als een vis in het water in de Serie A en wil het liefst in Italië blijven.

Milan moet echter wel oppassen dat Bayern de spits niet voor de neus wegkaapt. Der Rekordmeister verkocht Zirkzee voor acht miljoen euro aan Bologna, maar heeft een terugkoopclausule van veertig miljoen euro bedwongen. Deze clausule geldt dus alleen voor de Duitse topclub.

Andere clubs zullen dieper in de buidel moeten tasten. Volgens de roze sportkrant verlangt Bologna een bedrag van zestig miljoen euro voor de geboren Schiedammer.

Dat bedrag kan Bologna vragen omdat Zirkzee dit seizoen een van de uitblinkers is in de Serie A. De spits van 1.93 meter kwam dit seizoen 27 Serie A-duels in actie en scoorde daarin 10 keer. Ook leverde hij 4 assists. Bologna staat mede dankzij hem knap vierde op de ranglijst.



