José Mourinho reageert met slechts 10 woorden op ontslag bij AS Roma

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor José Mourinho, die voor het eerst reageert op zijn ontslag bij AS Roma.

Dinsdagavond deelt the Special One een video met zijn hoogtepunten als trainer van AS Roma. Mourinho laat daarbij een korte tekst achter. “Zweet, bloed, tranen, vreugde, verdriet, liefde, broeders, geschiedenis, hart, eeuwigheid.”

Mourinho werd dinsdagochtend ontslagen bij i Giallorossi, waardoor een nieuwe confrontatie met Feyenoord uitblijft voor de spraakmakende oefenmeester. De Portugees wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende negende plaats in de Serie A.

Clubicoon Daniele De Rossi neemt het roer over van Mourinho. Voor de veertigjarige Italiaan wordt het zijn tweede klus als trainer, nadat hij eerder voor de groep stond bij SPAL. Daar werd hij echter al na zeventien wedstrijden ontslagen.

Mourinho was sinds de zomer van 2021 in dienst bij Roma, met wie hij beslag wist te leggen op de allereerste Conference League. Toch werd zijn dienstverband in de Italiaanse hoofdstad overschaduwd door vele incidenten.

Mourinho moest liefst zestien wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing. In de Serie A kreeg hij als trainer van Roma elf keer geel en zeven keer rood.

Mourinho beschikte in Rome over een aflopend contract. Naar verluidt verdiende de Portugees op jaarbasis zo’n 7 miljoen euro. Welk bedrag hij meekrijgt na zijn ontslag, is vooralsnog onbekend.

