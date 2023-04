José Mourinho deelt op humoristische wijze tweede sneer uit aan Arne Slot

Vrijdag, 21 april 2023 om 09:30 • Wessel Antes • Laatste update: 11:56

José Mourinho was donderdagavond na afloop van de return tussen AS Roma en Feyenoord (4-1) in een melige bui. De zestigjarige Portugees onthulde voor de camera van ESPN dat hij tegen Feyenoord-trainer Arne Slot heeft gezegd ‘dat hij niet alleen naar Napoli en Manchester City moet kijken’. Vervolgens gaf hij NOS-journalist Joep Schreuder een sleutelhanger van de Conference League-beker, om af te sluiten met een tweede humoristische sneer naar Slot tijdens een interview met Sky Italia. “Ik heb wit haar, Slot is kaal”, aldus Mourinho.

De spraakmakende trainer was na afloop van het tweeluik tussen Roma en Feyenoord (4-2) zeer te spreken over zijn eigen elftal. “Misschien denken sommige mensen er anders over, maar ik vond dat we goed hebben gespeeld in een lastige wedstrijd. De onzekerheid rondom het meespelen van Dybala maakte de voorbereidingen een stuk moeilijker. De snelle blessure van Wijnaldum hielp ook niet mee. Het was heel, heel lastig, maar dankzij onze discipline, ons lef en onze intelligentie waren we de betere”, aldus Mourinho in gesprek met Sky Italia.

Mourinho denkt dat zijn ervaring doorslaggevend is geweest in het Europese tweeluik tussen Roma en Feyenoord. “Nu snap je waarom mijn haar zo wit is”, grapt de Portugees. “De andere trainer is kaal, ik heb wit haar. Dat is omdat ik zo’n 150 Europese wedstrijden heb meegemaakt. Ik heb alles gezien.” Bij ESPN sprak Mourinho vlak na de wedstrijd al over Slot. “Ik heb hem gewoon verteld dat hij in plaats van Napoli en Manchester City naar AS Roma moet kijken. Hij heeft Roma niet goed genoeg bestudeerd. Alleen dat. Maar hij is een geweldige coach.”

Slot gaf vervolgens toe dat het onderonsje met the Special One heeft plaatsgevonden. “Mourinho vond dat ik ook naar AS Roma moet kijken en niet alleen naar die twee clubs. En wellicht heeft hij daar ook nog gelijk in, want zijn team heeft vandaag wel op een geweldige manier gevochten en gestreden. Als je van dit Feyenoord kan winnen, dan moet je wel heel erg goed zijn”, zo zei de trainer van Feyenoord bij ESPN. Mourinho maakte er tijdens de persconferentie een ware show van door NOS-journalist Schreuder te belonen met een sleutelhanger van de Conference League-beker na een eerder onderonsje in De Kuip vorige week. “Niet huilen na een nederlaag”, zei de Portugees daarbij.

Complimenten voor Feyenoord

Toch deelde Mourinho tijdens de persconferentie ook complimenten uit aan Slot en Feyenoord. “Ik feliciteer Feyenoord oprecht: het is een goed team, met goede spelers en een goede trainer. Ze gaan landskampioen worden en hebben ons goed weerstand geboden. Ik geef ze alleen een advies mee, waar ik met mijn witte haren alles van weet. Als je een wedstrijd verliest, ga dan niet huilen, maar denk aan de volgende wedstrijd. Dat is mijn enige advies.”